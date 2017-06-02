普京谈与特朗普友谊：你怎么能和不了解的人成朋友？

[摘要]被问及舆论口中他同特朗普的“友谊”。普京说道：“你怎么能和不了解的人成为朋友呢？我认为特朗普先生不会称我为他的朋友，我也不会这么称呼他。我们彼此不了解。我们也从来没见过。”

【环球网报道 记者 张骜】谈到与美国总统特朗普的关系，俄罗斯总统普京日前公开表示自己不是特朗普的“朋友”，因为两人之前都没见过面。“今日俄罗斯”新闻网6月2日报道称，普京表示，自己只希望同特朗普建立起有建设性的工作和个人关系。

普京6月1日在圣彼得堡参加第21届国际经济论坛时，被问及舆论口中他同特朗普的“友谊”。普京说道：“你怎么能和不了解的人成为朋友呢？我认为特朗普先生不会称我为他的朋友，我也不会这么称呼他。我们彼此不了解。我们也从来没见过。”普京于2016年11月在特朗普当选后与其第一次通了电话，克里姆林宫随后发布声明说，普京和特朗普约定今后保持电话联系，并考虑进行会面。

报道称，普京表示，自己整体上喜欢特朗普这类人，他认为特朗普是一个“直率、坦诚的人”。谈到特朗普的主要优势，普京说，“他不能被看作是传统政客。他以前从没从事过政治工作，”因此可以从“新鲜的视角”看待事情，“不管别人喜不喜欢，这样通常都会带来一些好处”。

特朗普竞选时曾多次表示要重建美俄关系，普京对此表示，“俄罗斯已准备好同美国总统进行相关对话”，不过，他不确定美俄关系走向，鉴于“美国内部斗争持续，阻碍了两国在许多关键领域建立关系”。

报道还称，普京拒绝就“特朗普如何应对美国官僚主义”提供任何建议。他说：“像特朗普这样的人不需要任何建议，尤其是针对美国国内的政治事务。”