90后女子怀疑丈夫出轨 带幼女到父亲坟前扒土欲自杀

(据现场村民介绍，整个劝说过程持续了一个多小时。)

中国青年网北京6月2日电 (记者 邹畅) 6月1日，在全国的小朋友们都尽情享受儿童节时，安徽省蚌埠市沫河口镇一90后女子带着年幼的女儿，在自家麦地中父亲的坟前哭泣，并扬言自杀。

当天中午12点左右，蚌埠市淮上区没河口镇一90后女子蹲坐在父亲的坟前，欲轻生自杀，身边还坐着四五岁的女儿。沫河口镇民警接到报案后，迅速赶往现场。据了解，该女子与丈夫发生争吵，一气之下来到父亲坟前，一边扒土一边说要去“陪”父亲，情绪激动。民警赶到后制止其行为，并一直进行劝说。据民警介绍，昨天当地气温达35度，当时母女二人已在炎热的天气下呆了两个多小时，看上去身体已经吃不消。

(女子带着年幼的女儿，在父亲坟前扬言自杀。)

沫河口派出所民警贵警官告诉中国青年网记者，该女子哭诉丈夫现在出门从来不告诉她，遂怀疑丈夫出轨，两人便吵了起来。盛怒之下想到曾经最疼爱自己的父亲，无奈父亲去世得早，“她觉得再也没有人能站在自己身后保护她了”，贵警官说。

民警将该女子送到其爷爷家，不久其母亲也赶到进行安抚。民警告诉中国青年网记者，他们临走时，该女子情绪已经基本平复。民警曾电话联系其丈夫，对方表示不愿意出面。