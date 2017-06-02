实地探访重庆“最复杂立交”：其实并不容易走错路

（5月31日，不少车辆穿梭在已经完工的重庆黄桷湾立交桥上。据悉，黄桷湾立交桥有五层结构、15条匝道向8个方向延伸而去，被誉为“重庆主城最复杂立交”。）

- 项目设计负责人：它充分结合地形高差，是一座资源节约型立交

– 本报记者实地调查：尽管连接方向众多、匝道众多，但识别性很好

– 建设主管部门：科学设标牌，即使走错路，最近五六百米即可调头

被一些人称为主城“最复杂立交”的黄桷湾立交，近日刷爆朋友圈(本报5月30日报道)。

昨日记者实地调查发现，位于南岸区的黄桷湾立交，尽管连接方向众多、匝道众多，但识别性很好，并不容易走错。

这个主城“最复杂立交”是如何出炉的，当年是如何设计和建设的？记者采访了黄桷湾立交项目设计负责人，为你揭秘它背后的故事。

方向众多

连接3条快速路8个方向

重庆勘察设计大师李小荣是林同棪国际工程咨询(中国)有限公司总工，公司承担了黄桷湾立交的设计工作。

李小荣介绍，黄桷湾立交是多条道路立体交叉形成的枢纽型立交，实现了各等级道路之间的转换，考虑了近期与远期的分期实施方案。

黄桷湾立交是三横线上联系东部新城和主城区的重要节点。具体来说，主城路网三横线以朝天门大桥形式跨过长江，向东上跨腾龙大道，形成弹子石立交；穿越重庆市原第二监狱后上跨内环快速，形成了黄桷湾立交；向东下穿慈母山，形成慈母山隧道，最后止于茶园片区。

黄桷湾立交上下分五层，连接3条快速路、1条低等级路，共8个方向。其中，3条快速路分别是内环快速路、三横线、新机场快速路；8个方向分别是广阳岛、江北国际机场(寸滩大桥)、涂山镇、大佛寺大桥、朝天门大桥、弹子石、四公里、茶园8个方向。国内外少见的三条快速路相交形成了枢纽型立交，交通功能决定了立交的复杂性。

“黄桷湾立交多达20条匝道，解决的交通流向超过20个。”李小荣说，“有快速路与快速路的连接，也有快速路与低速路之间的连接，两套体系功能比较明确，层级比较分明。”

“黄桷湾立交是一座资源节约型立交，充分结合地形高差，形成以定向匝道为主的五层立交，充分利用原来立交的用地，减少对周边环境的冲击，实现土地节约利用。”李小荣说。

过程曲折

方案多次修改，5年才确定

其实，黄桷湾立交是原盘龙立交的“变身”，其变身过程比较曲折。

李小荣介绍，立交的设计最早是在2004年，但随着城市交通建设的飞速发展，经历了多次修改，花了5年时间才确定方案。

黄桷湾立交原址是内环快速路上的盘龙收费站，盘龙立交原有4条匝道。2004年，朝天门长江大桥启动，东、西引道同时要进行设计，其中东引道包括南岸区的弹子石立交、黄桷湾立交，西引道包括江北区的五里店立交、对山立交。黄桷湾立交就是在盘龙立交的基础上进行的改造。

当时，有30多个设计师加入了设计团队，林同棪国际桥梁事业部副总经理、高级工程师刘帮俊是项目设计负责人。

刘帮俊介绍，2004年第一次黄桷湾立交设计主要是连接弹广路，为朝天门长江大桥服务。但到了2007年之后，附近新增加了很多通道，峡江路、慈母山隧道相继规划建设，黄桷湾立交的设计也要作出重大修改，并连接规划中的峡江路。

后来，机场快速路建设启动，需要直通江北国际机场T3A航站楼，而且三横线继续往东延伸到茶园。直到2009年，黄桷湾立交的设计方案才最终确定。

难点众多

地形复杂高差达40米

黄桷湾立交规模大、匝道多，被誉为主城最大、最复杂、功能最强大的“枢纽型”立交。

“但是，复杂≠识别性不好，各个方向交通有序分流，交通组织识别简单，让你很容易找到，避免开拢了才发现走错路。”李小荣说。

黄桷湾立交设计的难度有哪些？刘帮俊介绍，一是连接的方向众多，交通组织非常难。正是有了精心的交通组织设计，尽管匝道众多，但仍然识别性非常好。比如，快速路主线转向交通采用单一出口，避免多出口导致识别困难；而且每个分流点交叉口只是“一分二”，只有两个方向选择，容易辨别方向。避免了有的立交“一分多”难以快速分辨的情况。

二是在既有立交的基础上施工。刘帮俊说，当时定了一个最基本的设计原则，就是原盘龙立交的交通功能不能削弱，内环快速路在施工期间不占车道、不占净空、不限高，尽量减少对内环快速正常通行的影响。原盘龙立交只作了优化，没有动“大手术”，新增匝道后变身为黄桷湾立交。

三是现场高差为40米。布置五层立交的高差约为29米，地形复杂是一大难点。立交充分利用自然高差布置多层匝道，实现了“快速路与快速路”、“快速路与低速路”之间的连接，让车辆出行便捷。

四是黄桷湾立交桥梁跨越既有道路次数多，有的匝道跨越内环路基，有的匝道跨越内环桥梁。立交施工采用了多种特殊结构和施工工艺，如顶推施工；并首创高墩大跨斜弯桥采用钢管混凝土格构柱设计。

分期修建

茶园10多分钟可到机场

2009年，黄桷湾立交正式动工。工程分两期实施，一期为朝天门大桥—慈母山隧道主线与内环快速连接密切相关的项目，二期为与机场快速相关的项目。

立交匝道也是分期通车，到今年5月基本全部建成。整个黄桷湾立交修建历时8年时间。

目前黄桷湾立交匝道基本通车，但由于连接江北国际机场的线路未通，整个系统全部打通要到年底。

新的机场快速路正在修建中，起于江北国际机场T3A新航站楼，往南经回兴与金兴大道相接，在跑马坪与渝长高速连接，新建寸滩大桥跨长江，与黄桷湾立交相接，最后到达茶园。

寸滩长江大桥将于年底建成，整条道路也将在年底同步通车。届时，从茶园到江北国际机场，仅需十几分钟时间。

立交桥上驾车走错路 调头要上周边低速路

开车经过黄桷湾立交需要注意哪些事项？专业人士提醒，黄桷湾立交的匝道高架桥比较多，是快速路相交形成的立交，不设置“U”转。如果驾车走错路想调头，不要在立交桥上乱转，可以开下立交桥，到最下层的弹广路上调头；黄桷湾立交与相邻立交距离较近，也可以到下一个立交掉头。

针对人们担心容易迷路的问题，南岸区建设主管部门相关人士表示，立交桥建成后，将通过科学、合理的道路标志标牌，引导车主正确驾驶。即使走错路，最近的五六百米就可以调头。正常情况下通过立交桥，用时不到一分钟。

重庆还有这些“网红立交”

○融侨立交

位于南岸区，融侨半岛转转桥，它是一座罕见的全方位720°旋转立交，远看就好像一座两层转盘。

融侨立交的图片也经常被网友转载。由于山城地形特殊，立交桥高差大，如果直接连接会陡到无法行车，最后只有采用旋转立交的方式。驾车顺着匝道螺旋而上，其实并不危险。

○苏家坝立交

由菜园坝大桥北岸向南岸行驶，接南岸区海铜路有一座让人惊叹的螺旋形立交桥，薄薄的梁体，高耸的桥墩，加上大半径螺旋匝道，乘车进入该立交桥后，在高处能看到让人惊叹的美景。

为了解决菜园坝大桥与海铜路之间30米的高差，苏家坝立交采用螺旋形展线方式衔接，最终形成了72米高的匝道桥。本报记者 蒋艳

来源：重庆晨报