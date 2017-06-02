当局在反对声中给出了”燃油基金”颁布大致时间

泰国中华日报6月2日报道 泰国当局为其努力推动的新燃油基金法案给出了一个大致的实施时间短—明年初，尽管该法案正遭到多方反对的巨大阻力。业内人士或是学者大多观点一致的认为，泰国现行的石油能源安全监管机制运行的已经非常高效。

在泰国能源政策和规划办公室1日召开的公开听证会上，泰国消费者基金会站在了反对该法案草案的一方。该基金会代表认为，政府的行动是重蹈之前的政府干预石油价格的老路，既不符合自由市场经济的定律，也是对已经成型且运转高效的泰国石油能源安全监管机制的一种破坏。因此，该基金会不支持该法案，同时要求当局立即停止行动。

泰国能源政策和规划办公室主任塔瓦拉、兼能源部发言人说，将会整理好此次听证会收到的各方反馈信息后向公众发布，同时也将把信息反馈到上级领导。而从各方反馈的信息看既有赞同的声音，也有不赞同的声音。不管是什么赞同还是反对，政府方面都会认真考量。他同时也指出，政府组建燃油基金主要有3个目的，确保国内石油价格维持稳定、扶持生物能发展以及缓解低收入者油价波动影响等。

据悉，新燃油基金法案草案中对基金规模上限作出了明确规定，即总规模不超过400亿泰铢，其中有200亿泰铢需要贷款解决。塔瓦拉主任补充说，按照新草案审议过程进度还需要4-6个月时间，也就是说，新修订的法案最快将在明年初颁布实施。

泰国国内石油业者和学者普遍认为，现行的石油能源安全监管机制已经非常完备，在调控国内燃油价格、成本以及安全风险方面非常高效。也许该草案从开始就注定是个错误。