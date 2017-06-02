猴王食品MIKU米谷登陆 湖南卫视快乐购电视直播

中国最大电视购物平台-湖南卫视快乐购，2017年6月3日17:05—17:45（40分钟）直播：泰国原装进口MIKU米谷放心营养粥健康组。快乐购电视频道，或者下载快乐购APP：http://m.happigo.com/index/tv_index

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MIKU米谷放心营养粥健康组所采用原料均为泰国优质五谷杂粮，根据药食同源理论，以调和阴阳、养气补血、补益五脏为目的，采用泰国原产优质五谷杂粮为原料生产而成的MIKU米谷放心营养粥健康组，富含膳食纤维、天然植物蛋白，具有清香甜糯、美容养颜、营养全面的特点。MIKU米谷放心营养粥健康组不含防腐剂、增稠剂、保水剂、代糖剂、香精、色素等任何添加剂。长期食用，强身健体，吃出健康好容颜。

MIKU米谷回顾：2016年3月，中国最美志愿者、著名内蒙古歌手乌兰图雅与猴王食品共同赴泰华孤儿院捐助泰八宝粥等。共同发扬“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的中华民族传统美德，让老有所依，幼有所养，人人献出一份爱心，共同构建幸福和谐的社会大家庭。

2016年9月猴王食品创建了 “MIKU杯围棋国际公开”，CP集团副总裁蔡绪锋阁下发言时说，MIKU杯围棋国际公开赛举办得很成功，此次围棋赛首次以组别来区分参赛者，让各行业、各年龄段的人都能够共同参与比赛，寓意为八宝粥的融合。MIKU杯围棋国际公开赛将每年举办一次，今年于9月在泰国曼谷举行，海内外众棋手均可报名参赛。

2017年2月 泰国副总理切塔·塔那乍羅上将为感谢猴王食品有限公司一直致力于中泰两国友好发展做出的贡献，特颁发荣誉证书：“泰中友谊贡献奖”。

2017年5月14日， 为悼念泰国拉玛九世皇普密蓬·阿杜德陛下，泰国猴王食品怀感恩之心，推行“为父行善”慈善活动，由猴王食品特别制作了泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版”，共99999罐，是唯一得到政府许可的珍藏版纪念罐，在巴真武里府大型义诊慈善活动首次分发给当地民众，巴真武里府尹素立雅为感谢猴王食品善举，特颁发给猴王食品“荣誉感谢状”。

2017年5月17日，皇家政治学院秘书长乌提散·旦猜特别赠送给猴王食品“King Prajadhipok’s Institute纪念牌”，以感谢猴王食品能够做出善举来帮助泰国的民众，既表达了对泰国九世皇的悼念之情，同时也是把健康食品带给泰国有需要帮助的民众。

2017年5月23日，泰国红十字会总监阿木呐•巴利博士表示，感谢猴王食品的善举，做出有意义的活动，帮助了有需要的民众，也让人们能够悼念深受爱戴的拉玛九世皇普密蓬·阿杜德陛下。每年红十字会都会捐赠大量物资给全国各地的受灾群众，只要哪里有受灾，红十字会将立刻把米谷泰八宝粥送到受灾地区的民众手上，为灾区献上绵薄之力。

2017年6月31日，泰国席琳·荣颂亲王参观THAIFEX展览会猴王食品展位时表示：泰国拉玛九世皇普密蓬·阿杜德陛下，终身致力于泰国农业的发展，带领泰国成为世界农业大国，泰国茉莉香米及五谷杂粮享誉全球，正因为有了这么好的农作物原料，加上泰国水好、空气好，在这种“三好”条件下生产出来的泰国食品，长期在全球市场上热销不减。猴王食品能够遵循九世皇普密蓬的精神，将泰国农作物原料，加工成好的食品，销往其它国家，帮助了农民，相信MIKU米谷泰八宝粥会受到人们的喜爱。据悉，猴王食品参加的Thaifex亚洲食品展、马来西亚Halal食品展等众多展览会上，产品均受到全球众多国家客户追捧和高度赞誉 。

猴王食品一直坚持“做健康食品，造福消费者”的理念，MIKU米谷也成为泰国著名品牌，深受泰国民众喜爱，也远销欧洲等众多国家和地区。