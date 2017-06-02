新西兰华人女老板英语不好误买豪宅 上诉获得受理

中新网6月2日电 新西兰天维网援引stuff消息称，去年4月，奥克兰华人女商人梁梅红(Meihong Liang)通过自己的公司买了一栋豪宅，价格高达730万纽币(约合人民币3520万元)。随后，她的公司要求取消这宗交易，理由是梁梅红不懂英文。当年9月，奥克兰高等法庭裁定该理由不成立，她的公司必须向卖家支付73万纽币(约合人民币352万元)的定金。

最近，这宗纠纷有了新进展，梁梅红的公司向上诉法庭提起上诉，已经获得受理。

去年本案开庭时，奥克兰高等法院法官Roger Bell称，梁的英语“比她表现的要好”，要求她的公司Golden Garden Ltd支付给房屋卖家73万纽币加利息。

但上诉法庭法官Murray Gilbert称，最新证据显示，梁不会说英语，因此同意受理此案。

据媒体报道，梁梅红会说普通话和粤语，去年4月6日，她以最高出价购买Kumeu一处起价800万纽币(约合人民币3857万元)的住宅。这栋住宅位于车站路116号，面积4.4公顷。

但是，后来梁女士却反悔了。她的法律顾问称，她原本以为签订的是附有条件的协议，结果却是无条件协议。

Gilbert法官称，梁声称曾告诉中介对这栋住宅不感兴趣，而且也没有足够的钱。但最终，她出价730万纽币，附带条件是延迟12个月完成交易。

Gilbert法官称，梁随后称中介给她打电话，要求提高售价，将交易时间提前。她声称自己同意将时间提前，但未同意涨价。

为了确认这一细节，中介给梁发了一条英文短信：“亲爱的梁女士，请通过email确认我更新后的出价：不带附加条件的730万纽币，10%首付直接支付给Barfoot &Thompson信托账号，结算时间为2016年6月30日。”

梁回复了一条短信：“确认”(confirmed)。她事后称，自己的回复只是确认更新后的结算时间，这是她唯一看懂的地方。

在发出这条信息前，梁已经用英文签了一张73万纽币的支票，并交给中介。她声称自己当时已经告知中介，自己的账户中没有这么多钱。当发现支票无效后，这栋房屋的业主赵宏伟(音，Hongwei Zhao)和黄志东(音，Zhidong Huang)撤销了该桩交易，将梁的公司Golden Garden Ltd告上法庭。

事发后，赵宏伟和黄志东将这栋房产卖掉，但价格低于梁女士的出价。

梁的律师William McCartney称，梁的英文水平很糟糕，即便在支票上也是错误连篇，包括把Barfoot and Thompson写成“Bafoot &Thomsin”或者“Bafurt &Thomsin”。其他拼写错误包括“seven hundreen”等。

另外，梁的银行经理崔晓曼(音，Xiaoman Cui)也作证称，她听不懂英语，也不会说、读或写。房屋中介Sylvia Williams也提交一份证词说，梁“完全不懂英文”。