颂奇：看好和智利开展经贸投资合作前景

泰国中华日报6月2日报道 在与智利总统亚太区特使会晤后，颂奇副总理就泰国和智利两国开启双边自贸协定谈判给予了积极评价，认为这将为共同开拓两国身后的巨大市场创造了无限可能。智利投资者对投资东盟表达了强烈的愿望。

颂奇副总理在与智利总统亚太区特使厄多多会晤后就两国开启双边自贸协定谈判给予了积极的评价，泰方已经看到了智利在拉丁美洲经济社会发展中说扮演的角色和作用。特别是经济方面的影响力，因此如果泰国和智利强化双边经贸合作关系，尤其是启动自贸协定谈判对于两国来说都是非常重要的。

泰国身后拥有东盟这个全球瞩目的巨大新兴发展市场，而智利背后也有拉丁美洲这样一个巨大的潜力市场。可以说双方未来拥有非常广泛的合作共赢的空间。颂奇认为双边企业届必须加强信息互换和交流，开展更深入的交流与合作，共同提高双边贸易总额。

双方也一致认为，泰国和智利政府能为彼此企业进入对方身后的巨大市场提供帮助。智利总统特使还向颂奇副总理表达了该国投资者投资泰国在内的东盟国家的强烈愿望。

据悉去年泰国和智利总的贸易额为8.95亿美元，其中泰国出口5.44亿美元，进口3.51亿美元。泰国贸易顺差额为1.93亿美元。泰国主要出口商品有，汽车、罐头食品、设备、洗衣机以及塑料制品等。而泰国进口的商品则有生鲜、冷冻或是加工的淡水产品，以及水果和蔬菜，以及化肥农药等。