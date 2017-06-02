菲律宾遭袭酒店内发现34具尸体 死因可能是窒息

2017年 6月2日，在菲律宾首都马尼拉，警察在遭袭的酒店附近警戒。 （新华社发）

新华社快讯：据菲律宾媒体援引当地消防部门消息报道，首都马尼拉2日凌晨遭袭的酒店内发现至少34具尸体，死亡原因可能是窒息。

警方公布的嫌疑人照片

当地时间6月2日凌晨1点半左右，菲律宾首都的马尼拉云顶世界休闲度假酒店遭枪手袭击。菲律宾媒体援引菲律宾国家消防局消息称，枪击事件发生后，事发酒店起火。目前消防局从酒店2楼和3楼共发现34具尸体。2楼20具，3楼14具。据了解，他们中的大多数是由于起火后的浓烟造成窒息而死亡。菲律宾国家警察总长稍早前在接受采访时表示嫌疑男子已自杀身亡。据了解，嫌犯在开枪并用可燃性液体点燃赌场的桌子后离开，现场引起了大火。早上六点左右在酒店一个房间发现了嫌疑男子的尸体，已经被烧得面目全非。另外事件共造成至少54人受伤，均已被送往附近医院救治，也有一些已经出院。

图片来源：视觉中国

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警方表示，监控录像显示，枪手是“外国面孔”。在袭击发生后，这名枪手径直走向赌场内的筹码间抢夺筹码，鸣枪但没有向人群射击。而大多数的伤者是在逃脱过程中受伤的。因此，警方表示，经过初步调查，没有迹象表明这起袭击事件与恐怖袭击有关，警方认为这起袭击事件的动机可能是为了抢劫。（央视记者 李琳）