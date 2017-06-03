特朗普请求恢复旅行禁令，拒绝“涉恐国家”公民入境

据外媒报道，特朗普政府当地时间1日请求美国最高法院恢复其颁布的旅行禁令，该旅行禁令因禁止六个穆斯林国家公民入境而备受争议，并遭到地方法院的抵制。

美国司法部发言人表示，“我们已经请求最高法院审理这一重要案件，并相信总统特朗普颁布旅行禁令，是在其行政权力范围内力图保证国家安全以及保护民众远离恐怖主义”。

该发言人还表示，总统无法接受那些支持或庇护恐怖主义的国家的公民入境，除非他能确定这些国家的公民得到适当的审查，不会对美国造成安全威胁。

据悉，特朗普3月6日签署修改后的新版移民入境限制行政令，将伊拉克从原名单上移除，但仍然暂停美国接收难民计划120天，90天内暂时禁止苏丹、叙利亚、也门、伊朗、索马里和利比亚6国公民入境。

新版移民令本应于3月16日生效，但夏威夷联邦法官德里克 沃森15日下午做出裁决，要求在全美范围内暂停执行该移民令，紧邻首都华盛顿的马里兰州联邦法官也在16日上午裁定，在全美暂停执行90天禁止上述6国公民入境的部分行政令内容，其理由都是新版移民令涉及歧视穆斯林、违反宪法。

此后，美国司法部分别在第九和第四巡回上诉法院对这两项裁决提出上诉。

不过，5月25日早些时候，位于弗吉尼亚州里士满的美国联邦第四巡回上诉法院做出裁决，维持马里兰州一名联邦法官暂停执行总统特朗普新版移民令部分内容的裁决。

美国司法部长随后做出回应，称将把联邦上诉法院阻止总统特朗普旅行禁令的决定提交最高法院裁决。

据报道，塞申斯在声明中称，美国司法部将继续积极捍卫政府保护人民免受危险的权利和义务，并将寻求美国最高法院审理此案。