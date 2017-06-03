主要靠保镖？普京自曝如何躲过5次暗杀

[摘要]普京回答说，他与卡斯特罗谈论过这个话题，卡斯特罗说，他能活下来的原因是他亲自参与自己的安保工作。尽管普京是克格勃出身，他表示他的安保主要靠保镖

普京在保镖护送下参加活动。

【环球时报驻俄罗斯特派记者 曲颂 柳玉鹏】“硬汉”普京靠什么多次躲过针对他的暗杀计划？日前在一次采访中，普京自爆这主要靠保镖的出色工作。

俄罗斯总统普京是在接受美国电影导演奥利弗·斯通采访时谈到上述话题的。俄新社2日称，斯通在采访中提到，普京三届总统任期内发生过大约5起暗杀事件，并笑称，这个数字没法和古巴已故领导人菲德尔·卡斯特罗遭遇的暗杀次数相比。普京回答说，他与卡斯特罗谈论过这个话题，卡斯特罗说，他能活下来的原因是他亲自参与自己的安保工作。尽管普京是克格勃出身，他表示他的安保主要靠保镖，“我致力于我的工作，安保人员则专注于他们的工作。到目前为止，他们的工作做得相当不错”。当被问及是否担心暗杀组织向自己的保镖队伍渗透，普京说，他充分信任安保人员，“正如俄罗斯民间所说的，谁注定被绞死，就不会被淹死。”

2日，在圣彼得堡国际经济论坛上，普京谈及多个热门话题。路透社援引普京的说，“俄罗斯黑客攻击民主党”是有害的小道消息，美国情报部门或许制造了相关伪证。普京还表示，俄美关系处于自冷战以来最低点，俄将继续就两国关系正常化与美国政府保持对话，但这需要双方共同努力。普京还说，希望美国商界协助莫斯科和华盛顿建立政治对话。就北约内部矛盾是否对俄罗斯有利的问题，普京表示，如果北约解体就有利。

俄新网2日历数了普京经历的危险时刻：2000年2月，圣彼得堡举行的普京恩师索布恰克的葬礼上，一名刺客就站在普京身后;2007年10月，几名自杀式袭击者计划在普京访问伊朗时发动袭击;2008年3月大选期间，一名携带狙击步枪的塔吉克斯坦公民在克里姆林宫附近被抓……

是怎样的一支安保队伍多年来确保普京的安全并深得他信任？俄“真理网”披露说，俄总统的安全由俄联邦保卫局负责。俄总统保镖统一配备“久尔扎”9毫米手枪，在50米范围内可以打透防弹背心，在100米内可以打穿汽车外壳。保镖乘坐的吉普车里还配备着防弹衣、步枪、德拉贡诺夫狙击枪、“黄蜂”导弹等武器，足够对付一个营的兵力。报道称，俄总统保镖的筛选十分严苛，年龄不能超过35岁，身高为1.75米至1.9米之间，体重不低于75公斤不高于90公斤。空手道、拳击等搏斗技能和服役经历可给应试者加分，对心理素质的要求更是严格。普京的保镖普遍反映，普京是一个“听话”的服务对象。如果安保人员认为某处有危险，他不会一意孤行。

佐罗托夫(右一)2001年陪伴普京赴德出席活动。

最有名的普京保镖名叫佐罗托夫，曾是普京恩师索布恰克的保镖，1999年他受邀加入普京安保队伍。佐罗托夫是钳工出身，但据称专业水平非常高。佐洛托夫后成为2016年新成立的俄国民警卫队总司令。