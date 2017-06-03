日本怒批美国退出巴黎协定：与人类智慧背道而驰

[摘要]日本环境相山本公一当日就特朗普宣布退出《巴黎协定》指责称：“非常失望，这与终于走到这步的《巴黎协定》这一人类智慧背道而驰。令人愤怒。”

美国总统特朗普当地时间1日宣布美国退出应对全球气候变化的《巴黎协定》，招致国际社会多方批评和反对。一向与美国保持“步调一致”的日本也对其提出批评。

据共同网6月2日消息，日本环境相山本公一当日就特朗普宣布退出《巴黎协定》指责称：“非常失望，这与终于走到这步的《巴黎协定》这一人类智慧背道而驰。令人愤怒。”日本新闻网2日称，日本在职的内阁大臣对于“最友好国家”的总统展开如此激烈的批判，舆论认为是山本“真的愤怒到无法忍耐”。

关于此事对日本国内的影响，山本强调“环境省将一如既往地推进（全球变暖对策相关工作）”。关于今后的应对，山本表示若有机会将开展劝说。

日本官房长官菅义伟也在记者会上对特朗普的决定表示了“遗憾”，并称“将站在切实履行《巴黎协定》很重要这一立场上继续劝说美国”。外相岸田文雄称：“不仅是国家，地方政府和企业也在努力。这种大的潮流不会改变。”

日本经济再生担当相石原伸晃指出，影响力颇强的美国退出后或波及新兴市场国家，恐将导致协定框架的崩溃。他表示“也会对经济及社会造成影响，有必要予以关注”。农相山本有二则一脸困惑地说：“美国退出之后会变得怎样难以预料。”

而日本副首相兼财务相麻生太郎则对美国的行为表示不奇怪：美国2001年退出《京都议定书》、战前其主导创建国际联盟自己却没有加入，“我认为美国就是那种程度的国家”。

除了日本，法国也对特朗普的意外之举表示反对。据中新网2日消息，法国总统马克龙1日晚与美国总统特朗普通电话，并在随后发表的声明中表示，特朗普宣布美国将退出气候变化《巴黎协定》是犯下了一个“错误”。

马克龙表示，法国经过努力成功推动196个缔约方签署了气候协定，不会再降低目标去谈判新的协定。法国呼吁全体缔约方承担起应有责任，不要做出任何妥协。他同时强调，大门没有关闭，也永远向美国敞开。

马克龙甚至还直接向美国人民“喊话”，用英语复述上述讲话内容。法媒称，他是第一个在正式发言中使用英语的法国总统。他还套用“让美国再次伟大”这一特朗普的竞选口号，呼吁美国人“让地球再次伟大”。他最后还直接邀请致力于气候问题的美国科研工作者来法共事。

不仅如此，就在特朗普宣布退出《巴黎协定》之后的一个小时之内，法国、意大利、德国发表联合声明，表达欧盟三大国家对这一决定的反对。声明表示,《巴黎协定》对全球社会和经济发展至关重要，是不能违背、没有协商空间的。联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明说，美国宣布退出《巴黎协定》“是一件令人极其失望的事情”。

特朗普此举还引发了国内不小的反对声，前总统奥巴马、加利福尼亚州州长杰里·布朗以及60多个城市的市长都表达了批评意见。特朗普昔日的竞争对手希拉里2日发推特表示，“这是历史性错误。全球在气候变化问题上共同向前，退出《巴黎气候协定》使美国的家庭和工人落后”。