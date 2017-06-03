美国退《巴黎协定》起码要3年 特朗普连任才走完程序

当地时间2017年6月1日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布美国将退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。 东方IC 图

华盛顿时间6月1日下午3时36分（北京时间6月2日凌晨3时36分），美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布：退出《巴黎协定》。不过，在技术层面上，退出《巴黎协定》并不是在白宫里喊一声就能搞定的。若想走完《巴黎协定》的退出流程，至少得三年多，特朗普没准还得先连任成功。

《巴黎协定》第二十八条规定了缔约方的退出条件：

1. 自本协定对一缔约方生效之日起三年后，该缔约方可随时向保存人发出书面通知退出本协定。

2. 任何此种退出应自保存人收到退出通知之日起一年期满时生效，或在退出通知中所述明的更后日期生效。

3. 退出《公约》（《联合国气候变化框架公约》，UNFCCC）的任何缔约方，应被视为亦退出本协定。

《巴黎协定》于2016年11月4日正式生效，那么特朗普最早可于2019年11月发出退出通知，该通知发出一年后生效，也就是说，美国最早要到2020年底才能退出《巴黎协定》。这时，特朗普的任期已接近尾声，下一任总统，不管是不是特朗普本人，都可以反悔退出。总结起来，特朗普可能需要连任成功才能走完退出《巴黎协定》的流程。

当然，特朗普也可以根据第二十八条第3款，以退出《巴黎协议》的母框架《联合国气候变化框架公约》的方式自动退出。不过，从特朗普声明的内容来看，他并不打算这么做。

特朗普表示，美国将开始协商新的条款，可能重新加入《巴黎协定》，甚至缔结新的气候协定。但条件是，必须“对美国公平”。特朗普抨击了《巴黎协定》对发达国家每年筹资1000亿美元支援发展中国家的要求，表示《巴黎协定》通过绿色气候基金将财富转移到了其他国家。而为了将美国的经济增速提升至3%-4%，美国需要一切形式的能源。

《联合国气候变化框架公约》则拒绝了特朗普“重新谈判”的请求：《巴黎协定》仍然是由194个国家签署并经147个国家批准的历史性条约。因此，不能根据单方要求重新谈判。对特朗普的决定表示遗憾，并准备好与美国展开对话。

不过，特朗普可能本来就对所谓的“重新谈判”并不热衷。他在声明中说道：“谈得成，那很好。谈不成，也没事。”

值得注意的是，特朗普并未“杀死”《巴黎协定》。2001年，当小布什宣布退出《京都议定书》的时候，《京都议定书》尚未达到生效条件，而美国宣布单方面退出大大拖慢了它的生效进度。而《巴黎协定》则已于2016年11月4日正式生效。美国的退出并不会影响《巴黎协定》在其余200多个缔约国那里的效力。

除了《巴黎协定》本身的流程之外，特朗普还需要面对一些国内的程序。为了绕开参议院冗长的立法流程，奥巴马当时走了捷径，以总统行政令的方式“接受”（accept，而非ratify）了《巴黎协定》。国家应对气候变化战略和国际合作中心副主任、中国人民大学教授邹骥此前接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时指出，这个过程也需要付出很大的代价。

首先，特朗普撤销前任总统的一个行政命令，过程可能旷日持久。

其次，在国际上，《巴黎协定》也对退约规定了时间门槛，缔约方需要等待4年时间方能退出协定。“就算把国内手续履行完，再把《巴黎协定》的退出程序走完，就算他还能连任，有两个任期去做，等到那时候，差不多也到了美国’国家自主贡献’的目标年2025年。”

第三，如果特朗普“一意孤行”，可能从政治上大大限制他作为总统的行政能力，美国的外交形象、国内低碳经济相关的利益集团、各联邦州，在这些方面，他都可能付出沉重的政治代价。