世界最大双机身飞机首次亮相 可在空中发射火箭

央广网北京6月2日消息（记者江晓晨）据中国之声《新闻纵横》报道，美国当地时间5月31日，世界上最大的双机身飞机“同温层发射”绰号“大鹏”，在美国加利福尼亚的莫哈韦航空基地首次驶出机库。这架“大鹏”来头可不小，采用双机身设计，装有6台发动机，长72.5米，高15米，翼展长度达117米，轻松超过一个足球场，远超波音747客机的59.6米。自重近227吨，一次可携带113吨燃油，号称全球最大飞机是毫不夸张。

可能有人会想，这么豪华的配置，人坐上去得多舒服啊！一声叹息过后，只能遗憾地告诉你，这架飞机不载人，有比载人更刺激的用途交给它，那就是搭载火箭。据了解，“大鹏”两个机身之间可搭载重达275吨的火箭。之前的火箭都是立着发射，现在要躺着发射？到底这架“大鹏”是什么来路，又会给火箭发射带来怎样的影响？

天上看，“两竖一横”；地上看，看不清楚。为何看不清楚？因为太大了！

这架“大鹏”看上去就像是两架飞机拼接到一起，之所选择如此奇特的造型是因为它作为一款专门为航天发射而建造的飞机，双机身中间的位置可挂载一枚“雷电”三级运载火箭，飞机和火箭的组合体总重量将达到589.6吨，仅次于前苏联研制的超大型军用运输机“安-225运输机”的640吨，是名副其实的超级“大力士”。

俗话说，“外行看热闹，内行看门道。”对于此次世界最大双机身飞机的首次亮相，专家又是怎么看的呢？

《航空知识》杂志编辑王鑫邦说，“从飞机的构成来说，这并不是非常新的概念。早在维珍航空有个布兰登用相似的布局造了白机式，用来发射亚轨道的太空旅行。两架飞机是相同的设计师，不过这架飞机比白机式2号大。目前很多人做过类似的尝试，或者有类似的想法，就是用超大型飞机搭载火箭。作为火箭发射来说，纬度越低，越有利于发射，它可以最大地利用地球自转，像我国为什么要用文昌发射场，因为维度低。至于这种发射方式能否有更好地探索，可能对火箭本身的要求会非常高，就是说它携带非常强大的火箭，才可以达到这样的效果。”

以往传统的火箭发射是要借助地面发射架来实现，而“大鹏”展翅送火箭升空真的可以改变传统发射模式吗？答案是可行的。

据了解，上世纪九十年代初，美国就曾经用B-52发射了一枚“飞马座”运载火箭。当时“飞马座”运载火箭上装载着巴西的一颗卫星，送到了七百多公里的轨道上，很成功。

那么，相比于地面发射，天空发射火箭又有怎么样的优势呢？航天科工集团公司专家杨宇光说，之所以要尝试天空发射，就是想通过这种方式降低火箭发射成本以及发射门槛。“运载火箭发射，火箭发动机的成本很高，目前已经有公司尝试着重复使用火箭发动机，但是能否降低成本还存在争议。而航空发动机通过这么多年的发展已经非常成熟。利用飞机将运载火箭送到高空，在具有一定速度时，投放运载火箭，在相同的有效载荷能力的情况下可以比地面运载发射火箭好很多，在一定程度上节约运载火箭发射的成本。”

杨宇光也表示，客观地来讲，地面发射和天空发射都各有优缺点。从空中发射运载火箭的技术比较复杂，由于飞机在空中飞行，有一定的震动环境，相当于要从移动的基准进行发射。在发射前，这些基准要传递到运载火箭上，其本身需要高明的技术，而在地面发射，火箭在静止状态起飞，因此要简单得多。反过来说，从空中发射还有一些其它优势，比如在地面发射运载火箭，它受到周围环境的影响比较大，而且在方向上为了确保运载火箭各子集掉下来时，不会伤到地面的人和物，会有一定地限制。而从空中发射运载火箭，可以让飞机飞到合适的地点，比如人烟稀少的海拔上进行发射，可以较少受到限制。”