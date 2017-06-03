IS两度认领马尼拉酒店袭击案 菲方坚称是抢劫个案

袭击发生后，菲律宾安全人员在酒店旁维持秩序。

菲律宾首都马尼拉一家酒店2日遭持枪者袭击，截至发稿时，已有包括袭击者在内的37人死亡。目前，菲政府军正在该国南部与据称效忠极端组织“伊斯兰国”(IS)的武装分子激烈交火，且IS2日两次“认领”马尼拉袭击事件，不少媒体担心，这会不会是极端组织发动的一次恐怖袭击？不过，菲律宾官方数次澄清说，该袭击是一次抢劫案件。

2日凌晨，大部分菲律宾人正在熟睡时，马尼拉著名的云顶世界酒店突发枪击和纵火事件。菲律宾interaksyon新闻网2日称，根据菲警方描述，一名穿黑衣的蒙面男子持枪冲进酒店的赌场。他没有把枪口对准人群，而是朝赌场的电视屏幕和筹码库的门开枪，并用汽油点燃了一张赌桌。36人在浓烟中窒息身亡，另有50多人受伤。在案发约5小时后，警方在一间酒店房间中发现了嫌犯，他自焚并朝自己的头部开枪身亡。

马尼拉云顶世界酒店在当地颇有名气，位于阿基诺国际机场T3航站楼正对面。酒店除了赌场还有购物中心、餐厅等配套设施，不仅受到外国游客欢迎，许多菲律宾人也喜欢前去消费。酒店周边有一些高档住宅区，是来菲工作或经商的华人比较集中的聚居区之一。近期，当地政府为了吸引更多游客前去，刚刚推动落成了一座连接T3航站楼和云顶世界酒店的人行过街天桥。interaksyon新闻网称，云顶世界酒店的赌客中外国人很多，其中韩国人和华人不少。据香港卫视东南亚新闻中心新媒体“芒果派”报道，2日下午，云顶世界酒店曾公布一份遇难者名单，证实遇难者中有13人为酒店员工，22人为顾客，根据名单推测，遇难者中可能包括数名华人。中国外交部发言人华春莹2日下午表示，在这次不幸事件中是否有中国大陆公民伤亡，目前仍在核实，中方正就此同菲方保持密切联系。台湾联合新闻网2日称，遇难者中有4人来自台湾。另外，韩国官方2日证实，1名韩国公民罹难。

IS在伊拉克和叙利亚战场接连失利后，媒体盛传其目标投向了东南亚地区，且菲南部棉兰老岛上南拉瑙省马拉维市不久前刚刚发生武装组织占领市政厅、医院等公共设施，并插上IS旗帜的事件。云顶世界袭击事件发生后，“恐袭”传闻迅速在菲律宾社交网传开。菲DZMM 电台援引一名云顶世界工作人员的话称，有酒店的客人说听到有人大喊“IS”。2日一早，有IS成员第一时间主动“认领”袭击事件。当天晚些时候，IS又通过与其有关联的“阿马克通讯社”再次宣称，“IS战士”发动了袭击。

但菲律宾官方2日多次澄清说，没有迹象显示这是恐袭。《菲律宾星报》称，菲国家首都地区警察局局长奥斯卡· 阿尔巴亚德表示，嫌犯可能在赌场输了钱，想抢回来。有报道说，该嫌犯曾拿走价值230万美元的筹码，后被警方查获。阿尔巴亚德还称，嫌犯说英语，是白人，应该是外国人。菲律宾警察总长德拉罗萨2日对DZMM电台说，“如果是恐怖分子，赌场里的所有人都可能被打死或被炸死”，他认为事件最有可能是抢劫失手，而不是恐怖袭击。德拉罗萨警告说，伊斯兰武装分子声称此事是他们干的，可能是想借以壮大声势。菲律宾《每日问询者报》称，菲总统府发言人阿贝拉说，这不是一起恐怖袭击，而是一名情绪紊乱的个体的刑事行为，“嫌犯进行了警告性射击，但显然他无意伤人”。他还说，“总统已将打击刑事犯罪作为他任期的核心任务”。