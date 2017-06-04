美国退出巴黎协定 联合国秘书长：各国勿偏离正轨

美国总统特朗普6月1日宣布退出《巴黎协定》，这一决定遭到国际社会多方的批评。6月2日，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会继续遵守《巴黎协定》，共同采取措施应对气候变化。

2号，正在俄罗斯出席圣彼得堡国际经济论坛的联合国秘书长 古特雷斯表示，虽然美国已经宣布退出《巴黎协定》，但是他呼吁国际社会其他国家能够继续执行这一协定。

古特雷斯：气候变化是不可否认的，也是我们当今世界和地球的未来所面对的最大威胁之一。从另一方面来说，应对气候变化的行动也是不可阻挡的，我呼吁世界各国政府不要偏离正轨，致力于落实《巴黎协定》，为了我们所有人的利益。

古特雷斯同时表示，虽然特朗普政府表示将退出《巴黎协定》，但是他相信，美国国内企业、个人和组织，都将继续采取行动，国际社会也将继续采取措施应对气候变化，绿色经济发展趋势不可阻挡。

世界气象组织：全球气温或将多增加0.3摄氏度

世界气象组织6月2日在瑞士日内瓦举行新闻发布会，表示美国退出《巴黎协定》将会对气候变化带来消极影响。世界气象组织大气研究和环境部主任德翁·特布兰赫预计，在最糟糕的情况下，到本世纪末，美国的这一决定，将会使得全球平均气温多增加0.3摄氏度。世界气象组织将继续推动各国加强交流，应对气候变化。

法国前外长法比尤斯：特朗普这一决定是“历史性错误”

第21届联合国气候变化大会主席、法国前外长法比尤斯6月2日在接受媒体采访时表示，特朗普退出《巴黎协定》这一决定，是一个“历史性错误”，法比尤斯同时呼吁国际社会能够继续遵守《巴黎协定》，共同对抗气候变化。

欧洲多国领导人支持《巴黎协定》

针对特朗普宣布退出《巴黎协定》，2日，欧洲多个国家的领导人继续发声，表达对《巴黎协定》的支持和对抗气候变化的决心。

德国总理默克尔2日再次批评特朗普退出《巴黎协定》的决定。默克尔说，即使用最轻描淡写的话讲，美国退出《巴黎协定》也是非常令人遗憾的。默克尔强调，美国的决定不能、也不会阻止那些有责任去保护地球的人。相反，德国、欧洲乃至全世界会团结起来，用更加坚决的行动去面对、并且终将战胜气候变化的挑战。

英国首相特雷莎·梅2日说，她在特朗普宣布退出《巴黎协定》后与特朗普通了电话，向特朗普重申了英国支持《巴黎协定》的立场。特雷莎·梅说，英国对《巴黎协定》的立场从未改变，英国认为《巴黎协定》是气候变化方面的一个重要的国际协定。英国是世界上应对气候变化的主要国家之一。特雷莎·梅说，她向特朗普明确表示了希望美国留在《巴黎协定》内的态度。

意大利总理真蒂洛尼2日表示，他希望美国可以重新考虑退出《巴黎协定》的决定。真蒂洛尼说，当一个国家签署了《巴黎协定》后，就应该履行自己的承诺。这不光是因为承诺就应该被遵守，更是因为《巴黎协定》是一份有关地球未来的协定，更是一个发展的绝佳机会。在当今社会，可再生能源与可持续发展是巨大的机会，看不到这一点就是犯了严重的错误。

奥地利总理克恩2日在俄罗斯圣彼得堡表示，世界各国必须坚定对抗全球变暖和气候变化。克恩说，这不光是为了保护自然环境，也不光涉及人们未来应该如何与地球相处，更是直接与各国的经济利益相关。

蒂勒森：美仍将削减温室气体排放

美国国务卿蒂勒森2日表示，尽管美国总统特朗普宣布退出《巴黎协定》，但美国不会停止削减温室气体排放。

蒂勒森当天在美国国务院会见了到访的巴西外长努内斯。在被记者询问对于美国退出《巴黎协定》有何表态时，蒂勒森说，美国今后会继续为削减温室气体排放而努力。

蒂勒森：这是一个政策方面的决定，我认为重要的是大家应该意识到美国在削减本国温室气体排放方面一直做得非常出色，我觉得我们可以为此而骄傲，而且那还是在《巴黎协定》还没诞生的情况下，我认为美国未来也不会改变削减温室气体排放的努力。

据美联社报道，蒂勒森此前曾经劝告特朗普不要退出《巴黎协定》。蒂勒森没有出席1号特朗普宣布退出《巴黎协定》的发布会。

在特朗普宣布退出《巴黎协定》后，美国多位商界领袖对此提出了批评。美国高盛公司首席执行官劳埃德·布兰克芬通过社交媒体发表评论称，美国政府退出《巴黎协定》的决定对地球生态环境的改善是一个挫折。此外，继美国电动汽车企业特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克宣布退出美国总统经济顾问委员会后，迪士尼公司首席执行官鲍勃·伊格1号也在社交媒体上表示将退出美国总统经济顾问委员会，以示抗议。

另据报道，多名深受特朗普信任的人士，包括特朗普首席经济顾问、白宫国家经济委员会主任加里·科恩、美国能源部长里克·佩里、特朗普的女儿伊万卡、女婿库什纳等人都反对美国退出《巴黎协定》。