沙特乞丐躺着赚钱年收入达13亿 有人乞讨致富

中国日报网6月2日电 在沙特阿拉伯，乞丐已成为一项有利可图的行业，即便是最懒惰的人也能挣到可观的收入。在该行业的背后是一群有组织的犯罪团伙，他们正大量地利用妇女和儿童作为赚钱工具。

《沙特阿拉伯新闻》(Saudi Gazette report)网站报道，沙特阿拉伯当地慈善机构，阿尔瓦利德慈善基金会(Alwaleed Philanthropies)在一份声明中表示，乞丐们每年可获约7亿多沙特里亚尔(约合人民币13亿元)的收入。该声明还表示，乞讨问题还与帮派团伙、药物上瘾有关。

沙特阿拉伯并非是个例，无论国家富裕与否，乞讨问题是国际通病。为了得到所需，不少乞讨者会使用一些手段引起他人同情，如编故事，穿得破破烂烂，或是假装残疾等。

当地媒体表示，乞丐行业对于沙特社会是一种威胁。部分乞丐会“强卖”清洁车窗、提购物袋等服务给当地居民，以换取报酬。

乞讨者遍布沙特阿拉伯王国的大小城镇。自5月末，在利雅得，至少255人因乞讨而被逮捕。其中包括56名男性，124名女性和75名儿童。

“我们不能再容忍乞丐团伙，他们给国家经济和安全带来的危害是无法想象的，”利雅得警方的一名发言人表示，“任何人都可以向警局检举乞丐聚众地点。”

沙特政府保证，在核实身份背景后，政府将支持真正有需要的人民。然而，有些人利用乞讨来迅速致富，他们必须受到法律的制裁。

沙特当局建议人们通过合法的慈善组织来奉献爱心。因为把钱给街上的乞丐，问题也得不到解决。每年，沙特都会逮捕上千乞讨者，其中大多数是外国人。