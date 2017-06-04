日本APA酒店老板再发声明：不会因东京奥运撤右翼书籍

今年初，日本APA连锁酒店被爆出在客房内摆放“右翼书籍”，公然否认南京大屠杀和日军慰安妇的存在，招致中国、韩国乃至全世界的愤慨。近日，这些书籍的作者、APA集团老板元谷外志雄再次发表声明称，不会因为东京奥运会撤掉他的书。

2020年，日本东京将举办奥运会，届时会有大量游客到访日本。6月2日，在东京举办的一个新书发布会上，元谷外志雄说，“我们没有把札幌APA酒店的书撤掉，所以不想这事有什么误解。我们会为了东京奥运会，在奥运会期间撤书吗？这简直就是愚蠢。把我的书放在我的酒店里，这有什么奇怪的吗？从一开始，我就没因为这个原因撤书的意思。”

据外媒报道，东京奥运会期间，当地的酒店客房预计会爆满，但APA集团旗下酒店摆放上述书籍一事，令中韩及许多海外华人扬言抵制该酒店。

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APA酒店放置右翼书籍事件

今年年初，社交网站曝出，日本APA连锁酒店的每间客房中，都放置着元谷外志雄以“藤诚志”为笔名撰写的英日双语书籍，书籍被指美化二战罪行。而这家酒店一半的客源是来自中韩两国的游客。在中韩两国社交网络上，网友们直斥酒店这种行为“龌龊”“可耻”，对中韩游客造成巨大的精神伤害。

尤其是今年2月，日本札幌市举办亚冬会期间，札幌APA酒店是组委会官方指定的酒店之一。面对中韩两国代表团的撤书要求，APA酒店居然断然拒绝。此后，中韩不少旅游企业停止与这家酒店合作，呼吁赴日旅客停止入住。即便在强大的舆论压力下，这家酒店仍拒不悔改，称“绝不撤书”。

敦促日方以正确历史观教育国民

面对日本APA酒店这种强硬、嚣张的做法，中国外交部多次做出回应，并敦促日方认识到这一问题的严重性，切实负起责任，以正确历史观教育国民。

今年初，外交部发言人华春莹曾表示：“忘记历史意味着背叛，否认罪责意味着重犯。日本一小撮人越是急于将历史罪行‘清零’，越激发‘重启’这段记忆。这些人的倒行逆施已经引起了中国民众的强烈愤慨。我们敦促日方认识到这一问题的严重性，切实负起责任，妥善处理有关问题，避免给中日关系带来新的干扰。”

此前，国家旅游局要求所有出境旅游企业和旅游电商服务平台全面停止与该酒店的合作，停止使用该酒店作为地接酒店并下架所有该酒店的旅游产品及相关宣传广告。同时呼吁中国访日团组和广大游客，自觉抵制APA酒店的错误做法，不进该酒店消费。