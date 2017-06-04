日媒：美朝互亮“肌肉”加剧紧张 双方威胁不断升级

参考消息网6月4日报道日媒称，针对朝鲜不断发射弹道导弹等进行军事挑衅，美军至5月31日已在日本海部署两艘航母，显示出非同寻常的举动，并宣布成功完成了对飞向美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）的拦截试验。不断进行相互威胁的美朝都在步步进逼。

据《日本经济新闻》网站6月1日报道，朝鲜军队3月份以后反复进行弹道导弹发射，在5月28日又出现了“新的动作”。这次发射的不再是以往的弹道导弹，而是击落入侵飞机等目标的新型地对空导弹。朝鲜方面没有披露详细情况。

报道称，一旦发生战事，美军很可能会通过航母编队中的巡洋舰和潜艇发射大量巡航导弹来打击朝鲜的重要设施。由于巡航导弹的速度较慢，防守一方还是有可能将其击落的。日本一名安保相关人士称：“朝鲜在这一时间节点上发射地对空导弹，似乎是想夸耀拥有攻击美军的对抗手段”。

接着朝鲜又在5月29日发射了弹头部分带4个小翼板的中短程新型弹道导弹，强调“命中误差为7米”。尽管外部专家对此表示怀疑，但朝方的目的显然是想牵制部署在日本海的美国航母。

朝鲜5月14日发射的弹道导弹上升到2000公里的高度。推算以超过15马赫的速度重返大气层，弹着点位于日本海。显示出朝鲜已经掌握了日本自卫队2种现有反导（MD）系统无法应对的攻击能力。

报道认为，如果将这种导弹使用的新型大推力发动机多个捆绑到一起，或采用2级、3级结构，就成为能到达美国本土的ICBM。“朝鲜拥有ICBM”是美国无法容忍的红线，但这一事态目前已经无限接近于现实。

美国国防部5月30日宣布，以射程覆盖美国本土的ICBM为假想在太平洋上进行了首次拦截试验并“取得成功”。就像朝鲜针对美国航母和搭载巡航导弹的舰艇而展示的对抗行动那样，美军也针对朝鲜拥有ICBM做了准备。双方的相互威胁不断升级。

报道称，目前美军在日本海部署了由航母、巡洋舰、驱逐舰、潜艇组成的2个航母战斗群，另外还有日本自卫队的舰艇。而朝鲜军队也拥有大量潜艇，在海上发生偶发冲突的可能性无可否认。

韩国韩军5月31日晚间透露，美国两艘航母中的“卡尔·文森”号在当日晚离开朝鲜半岛周边海域。美军可能为了不让事态升级，而踩下了刹车。但该航母是从日本海驶向东海，还是从日本海向东，目前还不明朗。

资料图片：朝中社3月7日提供的照片显示，朝鲜人民军进行了4枚弹道火箭同时发射训练。新华社/朝中社