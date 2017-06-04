土耳其总统：若土遭遇攻击将在叙北部恢复军事行动

[摘要]埃尔多安当天在伊斯坦布尔参加工商界会议时说，他此前与俄罗斯和美国官员谈及此事，一旦土耳其遭到叙利亚库尔德民主联盟党及其下属武装组织“人民保护部队”攻击，土方将恢复在叙北部代号为“幼发拉底盾牌”的军事行动。

新华社伊斯坦布尔6月3日电 土耳其总统埃尔多安3日警告说，如果叙利亚库尔德武装攻击土耳其，土方将在叙北地区恢复军事行动。

埃尔多安当天在伊斯坦布尔参加工商界会议时说，他此前与俄罗斯和美国官员谈及此事，一旦土耳其遭到叙利亚库尔德民主联盟党及其下属武装组织“人民保护部队”攻击，土方将恢复在叙北部代号为“幼发拉底盾牌”的军事行动。

埃尔多安表示，土方再次在叙北展开军事行动之前不会与任何人商量，将作出自己的决定。

土耳其把叙利亚库尔德民主联盟党和“人民保护部队”视为国内反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，美国则将其视为打击极端组织“伊斯兰国”的有效地面力量。

在埃尔多安发出警告的当天，土耳其媒体报道说，美国又出动车队向库尔德工人党和叙利亚库尔德民主联盟党运送军事装备。

去年8月，土耳其军队发起代号为“幼发拉底盾牌”的行动，越境进入叙利亚北部，打击“伊斯兰国”并防止叙北部库尔德人势力坐大。今年3月底，土方宣布停止这一军事行动。