法国高中生为看一眼马克龙翘课 获亲笔签名假条

法国总统马克龙于当地时间2日到西部城市洛里昂参访，为翘课的高中学生签假条。（图片来源：台湾“中央社”）

海外网6月3日电法国总统马克龙当地时间2日到西部城市参访，有高中生为了看他一眼而跷课，还准备了一张事由单，上面写着“本人马克龙，准许这些学生为了见我而迟到”，而马克龙也真的签了名。

据台湾“中央社”援引《法兰西西部报》报道，马克龙（Emmanuel Macron）当地时间2日到法国西部城市洛里昂（Lorient）参访渔港，有6名16岁的当地高中生为了看马克龙而跷课一小时。其中一名学生表示，“我们很担心下午1时30分的体育课会迟到，心想一定会挨骂，旁边有人听到我们讨论，就说‘你们请马克龙签几个字就好了啊’”。

据报道，这几名高中生拿了一张作业本用纸，以公文口吻写下“本人马克龙，身为共和国总统及军队统领，准许这些学生为了见我而上课迟到”并拿着这张字条等待马克龙经过他们身边。当马克龙接近时，其中一名学生呼喊“总统先生，我们想请您签几个字”。

马克龙看了纸条觉得很有趣，花了10秒签下名才离去，边笑边签了名，身后的法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也在笑。

当这些学生回到学校，把纸条交给老师看，所有人都聚过来，也都觉得好笑，还有人影印后贴在办公室。体育老师看了纸条后表示，并不介意学生们的迟到。

据了解，这几名学生回家后把这件事告诉父母，其中一名男生艾卢安（Elouan）说，“我爸妈没生气，他们也觉得好笑 我想可能还有点得意”。