外媒：菲在中美搞平衡外交 既要中国金融支持也要美保护

资料图片：2017年5月9日，菲律宾总统杜特尔特在马尼拉接受中国媒体采访。新华社记者王羽摄

参考消息网6月4日报道 外媒称，中国与菲律宾的关系得以缓和，显然避免了南海发生对峙的可能性。

据《缅甸时报》网站5月25日报道，在竞选菲律宾总统期间，杜特尔特在南海问题上的立场是模棱两可的：他的立场从和解变成了较为咄咄逼人。比如，在一次总统辩论中，他承诺要前往黄岩岛并插上一面菲律宾国旗。

但是，南海仲裁案作出所谓裁决后不久，杜特尔特呼吁就争议进行谈判。

杜特尔特的不可预测性在一定程度上影响了该地区目前的局势。他首先决定诋毁美国，直接侮辱即将离任的奥巴马。

接着，他在对中国进行正式国事访问期间，宣布与美国“决裂”。

杜特尔特与美国总统唐纳德·特朗普拥有同样的政治风格–基于个人主义、吸引关注和语言暴力。他们还以相当雷同的方式展示自我：充当底层社会的保护者、反建制的捍卫者以及男子汉的典范。

他们在政治上的相似之处相当引人注目，而且很可能具有外交含义。

在竞选和上任的头几周，特朗普抨击中国是导致美国经济问题的主要原因。国务卿蒂勒森则反映了特朗普的立场。 在批准任职的听证会上，蒂勒森建议通过美国海军封锁限制中国进入南沙群岛。他还把南海问题与俄罗斯占领克里米亚相提并论。

虽然这种方式存在争议，但是随后几个月华盛顿与北京之间的关系得到了逐步改善。

菲律宾或许可从几个方面受益于不可预测的中美关系。

首先，杜特尔特没有中断菲律宾与美国–仍然是盟国–之间的关系。他的愤怒是针对奥巴马执政下的美国–被视为入侵者且政治上无礼。

特朗普领导的美国提供了新的机遇。特朗普入主白宫伊始，菲律宾的立场就开始转变了。虽然与中国关系缓和，但菲律宾仍质疑中国的言论，反对在南沙群岛建设新的军事设施。

然后，杜特尔特再次改变重心。他指责美国在菲律宾建立永久军火库。

这次立场变化并非偶然，它是一种政治盘算。

杜特尔特从阿基诺手中接过的是不利于中国的仲裁以及致力于美国转向亚洲的政府，这些并不代表他的政治选择或他对国家的战略规划。

现在，在与两个互为竞争的全球大国的关系问题上，杜特尔特有机会形成自己的对外政策选择。他的战略完全改变了利益最大化和避免对抗的传统思想，他的目的牵涉到既要维护菲律宾在南海的声索，又要加强与中国的经济关系。即使杜特尔特指责美国置地区稳定于危险之中，他实际上仍然受益于美国继续在菲律宾和该地区的驻军，杜特尔特非常清楚菲律宾的武装力量无法与中国对抗。

与其前任不同，特朗普很可能不会干预菲律宾的国内政策，而且更加乐于同美国的传统盟国重建关系。与此同时，杜特尔特的处境却令人关注，既依赖中国的金融支持，又期盼美国的安全保护。