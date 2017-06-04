中国打造“超级渔场”交付挪威 可抗12级台风

央视网消息：今天，由我国承建的世界首座、规模最大深海半潜式智能养殖场正式交付挪威用户，这型深海装备安装各类传感器2万余个，融入生物学、工学、电学、计算机等多学科技术，这座“超级渔场”也是我国海洋装备制造领域军民融合的重要尝试。

央视记者 赵中良：一说到海洋渔场，大家印象中一定是大规模简易的网箱，渔民要经常出海进行维护和保养，当遇到海洋灾害的时候也很难保障自己的利益。但是现在一型新装备的诞生将改变这一现状。

上图就是我们国家为挪威用户打造的深海半潜式智能养殖场，它还有一个名字叫做“超级渔场”，它的整体容量超过25万立方米，相当于200个标准游泳池，这样一型装备不仅仅是规模大，同时上面所搭载的现代化设备，可以使它实现高度的自动化。同时这样一型装备也标志着中国海洋工程装备制造能力上了一个全新的台阶。

“超级渔场”总高69米，有23层楼那么高。船体总装量达到7700吨，抗12级台风，配备有各类传感器2万余个，可实现全自动监测、喂养、清洁等工作。根据设计，仅需要7名员工就能实现一次养鱼150万条。整个装备由挪威完成初始设计，中国中船重工武船海工研究院进行工程设计和建造。

挪威渔业高级科学顾问索玟·范·尼斯博士：高科技远洋农业是一个新方向，这型装备的目的是要探索是否可以进行环保渔业养殖。我们认为中国制造和挪威创新的结合是非常有趣的，这是一项新科技成果。如果经过实践验证，这可以推广到全世界不同种族、不同国家，所以这也将是一项面向未来的技术。

“超级渔场”是世界首座、规模最大的深海半潜式智能养殖场，融合了世界最先进养殖技术、环保理念和海洋工程装备制造能力，这型装备也是该领域在世界范围内的首例项目，其建造在整个业界被认为具有极大挑战。

中船重工武船集团 王宇博士：它是全新的设计，没有先例可循，所以我们基本上是面临一个边设计边制造边修改的状态。传统来说，北欧或者东欧制造力很强，但是近几年中国学习欧美的先进技术，赶超日韩，已经具备跟世界一流船厂和海工设备制造商的竞争能力，从而能够在这种高端的，首次建造的海工订单的机会中脱颖而出。

军民融合打造世界领先成果

其实长久以来，我国作为世界主要造船大国之一，一直在不断提升海洋装备制造的科技含量和精度质量，这型创世界之最的“超级渔场”，虽然是为海洋渔业打造，但也是我国造船领域技术在军民融合后综合实力的体现。

“超级渔场”虽然是一座远洋渔场，但事实上它也是一种海洋工程装备，和我们所熟知的LNG液化天然气运输船、海洋钻井平台一样，是规模大、技术含量高的工业产品。

中船重工武船集团副总工程师严俊：实际上远海里面，用这种海工式的网架复式结构，这还是第一个，高度很高。它有六七十米高，在建造过程中高精准的安装是很大一个难题，这个技术在目前是独一无二的。 在世界范围内这是唯一有这种需求的装备。

“超级渔场”提出了很多行业内从未有过的海工设计，它配备有一扇用于清洁渔网、驱赶鱼群的360度全向旋转门，这个罕见的巨大活动机构目前已经顺利通过测试，这也是我国造船行业高技术水平的体现。

中船重工武船集团副总工程师严俊：旋转门，它有旋转的平面度的要求，它的框架有安装的精度要求，在几十米的高空，无人的情况下，要通过遥控的方式，来进行毫米级的安装，这个要求是不一般的。

严俊表示，虽然目前全球造船行业较为萧条，但中国造船业正在通过技术转化，完成剩余产能的利用，打造出像“超级渔场”这样的新装备。不断挑战世界高标准制造的中国制造，正在获取世界的认同。

武船集团挪威渔场项目总监 陈海勇：包括我们在业内取得的620万工时无事故的安全纪录，包括我们的精度控制，控制到每一个部件每一个焊缝，每一个管线，每一个阀线，都可以精准地控制了，从这个控制里面可以看出中国制造业的提升，看出客户对中国制造业的信任。