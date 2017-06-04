印媒称印铁路赶上中国需30年：过去70年都做错了

资料图：印度铁路

参考消息网6月4日报道 印媒称，印度铁道部长苏雷什-普拉布表示，中国铁路系统对促进该国经济增长发挥了重大作用，印度铁道部的目标是在印度复制这一故事。

据《印度时报》网站6月1日报道，5月31日在帕纳吉举行的一场活动上，普拉布就过去三年来印度铁路系统的表现发表了讲话，他说，铁路系统将在未来几年里成为吸引投资最多的部门，并且将在长期创造更多就业岗位，从而在经济上具备更强的可行性。

他说：“在过去三年里，印度政府一直注重于治理和基础设施建设。与我们不同的是，中国在铁路系统的投资已经持续了很长时间。过去70年里，我们的投资并不多，即使是投资了，往往也是在错误的地区。我们如今已经吸引了3.35万亿卢布的投资。”他还补充说，要想赶上中国，这种规模的投资还需要持续30年时间。

普拉布澄清说，铁路部门日渐增加的债务问题不是需要担心的理由，仅仅是改善基础设施的长期过程中必须经历的一步。他说：“我认为我们陷在知识分子的想法里了。如果不举债，就不可能建设基础设施。即使是英国人最早在印度建设铁路的时候，也是通过在伦敦出售债券才完成的。美国的高速公路也是通过贷款才建成的。”

报道称，这位铁道部长直言不讳地说，前几任政府让国营的铁路系统陷入了糟糕境地。他说：“我们发布了一份白皮书，凸显出我们上任时铁路系统所面临的问题。在2014年之前的70年里，印度只完成了2.06万公里的双向铁轨铺设工作。从2014年到现在，我们已经完成了1.65万公里。我们还在将所有的米轨线路改造成宽轨线路，并且给它们通上电。”