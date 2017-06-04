纽约华裔女警寻找恩人20年 见面当场泪崩

警员郑Sally(前右)与恩人托雷斯(前左)重逢，喜极而泣。(美国《世界日报》)

中国侨网6月4日电 据美国《世界日报》报道，美国纽约市警(NYPD)日前公布一则赚人热泪的视频，在网上疯转。纽约布鲁克林华裔女警郑Sally在14岁被送到寄养家庭，在人生最黑暗阶段，纽约市警托雷斯(Ralph Torres)为她点亮明灯，承诺保护她不受欺负。后来两人失联20年，郑Sally锲而不舍寻找恩人，并为此加入市警，日前终于如愿以偿，让她喜极而泣。

市警总局局长欧尼尔(James O’Neill)5月25日在捷运警局第三区警员点名时，亲自为郑Sally带来“好礼”。欧尼尔先是询问在场所有警员，“有人认识托雷斯警员吗？”郑Sally先迟疑一会才说“是”，紧接着欧尼尔给她带来惊喜：“他可是在这里喔！”此时捧着鲜花的托雷斯出现在走廊，让郑Sally当场泪崩。

警员郑Sally(前左)与恩人托雷斯(前右)重逢，喜极而泣。(美国《世界日报》)

欧尼尔说，20年前郑Sally年仅14岁时，被安置在寄养家庭，在完全陌生的环境，仅有一面之缘的市警托雷斯对她说：“有我在这，没人敢欺负你。”郑Sally表示，在寄养家庭是她人生最黑暗时期，“能遇到托雷斯是我当时唯一高兴的事情”，他激励她振作，去帮助其他有需要的年轻人。

后来郑Sally克服一切困难，一步步从高中与大学毕业，但在毕业典礼上，没有托雷斯在场，始终让她觉得缺少了什么。为了找到他，她加入市警行列，并且致信高层寻人。市警日前终于找到已退休的托雷斯，由欧尼尔安排两人温馨会面。泪流满面的郑Sally第一句话是“他们找到你了”，托雷斯微笑答复“他们找到我了”。

这则视频被各大主流媒体转载，一天内就有逾80万人点击。欧尼尔鼓励所有警员，不要低估自己行为带来的影响，永远无法预料会给人带来多大改变，就如郑Sally受到托雷斯鼓励，追寻她心目中英雄的脚步，成为一名纽约警察，帮助他人给予更多的正能量。