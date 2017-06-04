美或退出《巴黎协定》引抨击 欧盟计划“反击战”

中新网6月4日电 据外媒报道，美国总统特朗普日前宣布退出控制全球碳排放的《巴黎协议》，惹来国内外抨击，美国地方政府更无视特朗普决定，自组联盟履行协议内容。欧盟其后“放风”透露有意绕过白宫，与美国企业领袖及州长合作，更考虑3项方案应对特朗普的举动，包括暂缓与美国的最新贸易谈判、向进口欧盟的美国货品大幅征收碳税，以及加强对俄罗斯的关系。

当地时间6月1日，美国纽约世界贸易中心一号大楼楼顶亮起绿色灯光，作为对特朗普决定退出《巴黎协定》的抗议。

将领导德国社会民主党角逐9月大选的前欧洲议会议长舒尔茨认为，如果美国退出气候协议，意味美国货物生产地毋须遵从气候目标，对欧洲造成竞争性剥削。任何人要进入欧洲这全球最大市场，便须尊重欧洲标准，否则双方的贸易关系便会暂告一段落。此外，为惩罚美方退出《巴黎协议》，欧盟有意加强与俄罗斯的关系，并对美国的出口货品征收重额碳税。

美国地方政府正计划即使没有联邦政府协助，仍会自行达成减排目标，继民主党控制的3个州份自组“气候联盟”后，共和党籍的麻省州长贝克及佛蒙特州州长斯科特前日宣布，与民主党籍的纽约州州长科莫商讨后，决定加入联盟，共同对抗气候变化。

而获委任为联合国气候变化问题特使的前纽约市长彭博，承诺向协调《巴黎协议》的联合国机构提供1500万美元资金援助，金额相当于美方拒绝支付其份额的损失。

中新社记者 刁海洋 摄”>

当地时间6月1日，美国总统特朗普在白宫宣布，美国将退出《巴黎协定》。他同时强调，美国也许会重返有关应对气候变化的协定，但前提条件是协定必须要对美国更加“公平”。 中新社记者 刁海洋 摄

彭博称：“美国人会为由下而上达成《巴黎协议》而感到自豪。”他日前曾突然到访巴黎，会见法国总统马克龙，双方会后同意共同遵守《巴黎协议》。

白宫继续为特朗普的决定辩护。环境保护局局长普鲁伊特前日称，当初美国决定加入《巴黎协议》，欧洲感到高兴全因他们可藉此“束缚”美国经济，对美国不利。

他指美国毋须为退出协议致歉，称美国早已采取实质措施，减少二氧化碳排放。普鲁伊特续称，相信人类活动对全球暖化有一定角色，但难以精确计算确实影响。

当地时间6月1日，法国巴黎市政府当晚亮绿灯，抗议美国总统特朗普退出《巴黎协定》。

至于其他白宫人员则对特朗普的最新响应讳莫如深。白宫发言人斯派塞表示，他没有机会进行有关讨论；内政部长津克则指自己不是特朗普的代言人；白宫顾问康韦前日出席电视节目，被问及特朗普是否相信气候转变时，她称特朗普相信洁净空气、水源及环境。主持人其后追问特朗普的看法，康韦明显回避问题，只答道：“你应该问他，我希望你有这个机会。”