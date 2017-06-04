官方否认泰胶价格暴跌与品质有关

泰国中华日报6月4日报道 针对因品质下降泰胶价格暴跌难销的传言，官方给出解释称，部分属实，但并非全部。乳胶品质高低来自多方面的影响，而泰胶粘度基本都能保持在65%的高规格。

泰国天然橡胶管理局局长提塔就近期泰胶价格暴跌以及国外买家拒绝采购泰胶的传言给予正面回应说，从东京和上海两地的橡胶期货交易市场了解的情况看，泰胶价格的确出现了下滑的情况，但需要说明的是橡胶价格走低不全是来自品质下降的一方面的影响，可能和汇率波动、石油价格走低以及对中国橡胶库存较高预估等因素有关。

至于泰胶品质下滑的传言，他说，乳胶品质高低除了人为因素外也有非人为的的原因，可以说导致乳胶质量走低有多方面的原因。比如，季节性的问题，一般情况开割前1、2周内胶水质量普遍较低，黏稠度估计只有35-40%左右，乳胶呈现清淡。但如果纵观全年平均水平看，泰胶黏稠度基本都可以保持在65%的高规格上。甚至比STR20的标准胶黏稠度还高。

另外的品质偏差可能发生在胶农操作上，比如没有按照专家和官方统一的指导，导致部分地区胶出现了质量下滑的情况。最后就是橡胶树在开割季的树况表现，如果树况本身不理想也难以产出高规格的乳胶，这也会引发后续制胶质量下降的可能。

但不管怎样，他呼吁各方要严格把关，控制好乳胶品质确保产出高质量的乳胶和橡胶制品。至于国际买家拒绝收购泰胶的传言，他认为报道的过头了，很多橡胶企业仍在积极采购泰胶产品。因此，胶农对于传言稍安勿躁，更不要采取恐慌性的不当操作行为。