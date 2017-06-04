学者担心：通胀下滑会拖累泰国经济成长

泰国中华日报6月4日报道 学者就4月份年迄今首度通胀率下滑提出了担心，认为，尽管东西南北中的整体经济发展表现为扩张，但这种扩张显示出了脆弱的一面。政府必须加快投资驱动的经济增长，特别是重塑民间投资信心方面。

商大经济和商业研究中心主任塔纳瓦博士于近期发表题为“2017年泰国经济发展总体趋势以及全国东西南北中5大区域的经济发展”演讲时透露了对通胀率下滑的担心。他说，4月份通胀率出现了近14个月以来首次下滑突显出泰国经济复苏动力不足的事实，可以说泰国经济的复苏仍很脆弱。

但他同时也指出，泰国经济能够在经历洪灾和政变这样的巨大事件后仍能保持如此好的复苏节奏很好的证明泰国经济基本面总体足够坚实的事实。他说，但良好的基本面也需要有效的经营，否则就会出现经济增长停滞期，最终会拖累国家经济发展长远计划。

他说2017年的泰国经济总体是坚实的，得益于地方经济扩张的拉动全年经济有望实现3.6%的增长，预计全国东西南北中5大区域经济增长幅度如下，东部聊增4.8%，中部料增3.6%，北部料增3%，东北部料增2.6%，南部料增2.9%。

而出口和旅游仍是推动泰国经济增长的核心驱动力来源。但不管怎样，对于当局政府来说，除了继续加快推动政府投资驱动的项目进展外，还要尽快修复投资者信心，特别是民间投资信心的重塑。