商会主席质疑政府开征“暴利税”的合理性

泰国中华日报6月4日报道 泰国总商会主席在商会年度会上就政府税改工作提出了指责，认为多项税法缺乏实施的合理性。特别是最新提出的开征“暴利税”想法更有诸多不妥之处。同时也就IMF上调泰国竞争力排名至第27位表明经济信心恢复给予肯定。

泰国总商会主席卡霖在商会2017年年度总会上就政府税改工作提出了指责，认为当局政府推动的多个税法法案缺乏可实施的合理性，特别是最新提出的开征“暴利税”想法更有诸多不妥之处。

他说，理解政府积极推动税改工作的初衷和决心，但不管实施什么新的税法都必须和国家当前的经济和社会发展形势相结合而不是完全脱离。要不就是推行不了，要不就是难以达到税改的目的。就政府目前积极推动的两项税改计划—土地和建筑物税和附着在政府基建项目的土地增值税—暴利税，可以说仍有不合理或者不妥之处。

政府推动的这两项税改计划不仅会给政府基建项目推进地方的居民受到影响外，还会影响到当地的中小企业的发展。他说，虽然政府基建投资项目会引发的途径地区的土地增值，但也还需要考量到企业投资对该地区的贡献上，是不是真的能给该地区经济带来发展。

此外，开征土地增值税还可能引发成本上涨，进而推高当地居民生活成本的上涨，最后这些影响又都会反馈到大众身上。总商会将会在日后就暴利税影响进行再次评估，如果税改社会和经济意义大约企业利益，将愿意配合政府税改工作。

国际货币经济组织IMF上调泰国今年经济竞争力排名从去年的第28位升至今年的第27位，表明泰国经济信心回暖。尽管民营企业投资仍没有明显的复苏，但政府为主的投资活动展现出了良好的势头。总之，相信民营企业投资将会在不远的将来会回暖。