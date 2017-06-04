2017年泰国亚洲食品博览会成效超预期

泰国中华日报6月4日报道 泰国商业部官员称赞2017年泰国亚洲食品博览会的举办收获了超预期的效果，仅开幕前2天的参观人数就达到了40309人，同比新增40.92%。其中亚太区国家参展商家占多数。

泰国商业部促进对外商贸厅厅长玛丽女士说，5月31日开幕的2017年泰国亚洲食品博览会收到了超预期的效果，不仅参加的人数创历史新高外，还吸引了来自全球10个多家的商家参展。

她说，今年博览会仅开幕两天的参加人数就已经达到了40309人，同比新增40.92%。其中6月1日1天的参加人数就多达22885人，同比暴增66.56%。就人数来看的确超出了官方的预期。

从参加的人数来源国内参观的人数比国外的略多，首2日参加的泰国人有29879人，而外国人为10430人。另外参展商家排名前10大的国家和地区分别是，中国、马来西亚、新加坡、日本、韩国、越南、中国香港、台湾、印度和美国。

她说，此次博览会首2日还促成了242对对接商家。这些对接商家分别来自泰国177位卖家和来自46个国家的57位买家。比如印度、澳大利亚、沙特阿拉伯、墨西哥、加拿大、新加坡、中国、意大利、日本、西班牙、以色列等，合计交易额为1800万泰铢。