美防长放话对台军售 中国军官迫其重申“一个中国”

在本次香格里拉对话会上，美国国防部长马蒂斯十分罕见地抛出了台湾问题，称将基于美国“与台湾关系法”，继续对台进行军售。

马蒂斯的发言立即引起了到会解放军代表们的关注。国防大学战略研究所副所长徐弃郁在发言结束后的提问环节随即质问：您在讲演中提到了加强“美台”防务关系。在香会这种场合，一个美国国防部长这么说是非常罕见的。这是否暗示美国政府的“一个中国”政策面临变化？对此，马蒂斯回应称，我们相信台湾问题能够得到和平解决，特朗普政府并没有改变“一个中国”的原则。

在3日上午的发言中，中国成为美国防长马蒂斯讲话的重要议题。马蒂斯在南海、航行自由等问题上对中国提出批评的同时，也表示将寻求最大程度与中国合作。

“美国防长马蒂斯的讲话总体可以接受，保持了对奥巴马政府亚太政策的延续性。但是，他最不该提的一点是台湾问题，这在之前香格里拉对话会上美国防长的讲话中是没有出现过的。”中国军事科学院中美防务研究中心原主任姚云竹对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示。

姚云竹还表示，马蒂斯的讲话虽整体保持延续，但也有一处新意，即更强调盟国及伙伴国家对本国军力的提升。她表示，美国代表往年的讲话，会在谈完盟友后，再谈及与区域伙伴合作的问题，但是马蒂斯在讲话中，除了强调与盟国及地区伙伴进行传统合作，还强调会帮助它们提高自身的军事能力。“除了授之以鱼，美国还要授之以渔。”姚云竹说。

此外，作为本届香会的主题之一，国际规则也被多国代表多次提及。马蒂斯在会上继澳大利亚总理特恩布尔的讲话后，再度重申在南海遵守国际法规的必要性，并暗示“航行自由”行动继续的可能。

对此，姚云竹也在会后抓住提问机会反问美方，美方强调的所谓国际规则是由谁制定的？有哪些国际法律支持所谓的“航行自由”？联合国的海洋法公约是否被美国漠视？

新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲与全球化中心主任黄靖高度评价了中国军官在会议上的表现。在他看来，徐弃郁通过提问要求马蒂斯对“一个中国”政策进行表态，马蒂斯不得不表示美国承认“一个中国”政策。而姚云竹的问题也非常犀利，马蒂斯并没能说出美国的行动有什么具体的法律依据，只能说是遵循传统。

率中国人民解放军代表团出席对话会的何雷中将在会后回应道，美国不能只提“与台湾关系法”，还要提“三个联合公报”。中国政府和中国人民坚决反对美国向台湾出售武器，坚决反对以任何官方的名义与台湾接触。

何雷强调，中国是国际规则的维护者和遵守者。中国不仅是起草《联合国宪章》的主要参与国，还在国际上签署了23000多个双边协议，以及400多个多边协议。可以说，中国是支持和维护国际规则的国家。

“国际规则应该是得到国际大多数国家的认可，代表大多数国家的利益的规则。地区规则也应该得到地区大多数国家的认可。” 何雷表示。

不过，何雷最后也对中美两军关系表达了较为积极的态度。他表示，中美两国是世界两个大国，双边关系的好坏将不仅仅影响两国，还将影响地区乃至世界。今年4月习近平主席与特朗普总统在“海湖庄园会”期间，进行了友好的交谈，取得了丰硕成果的，建立了良好的个人与工作关系，为中美关系向前发展奠定了基础。

“两军关系是中美两国关系的重要组成部分。”何雷表示，“只要中美本着不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢，增强战略互信，加强危机风险管控的精神，就能使两国关系向前发展，为亚太及世界的和平稳定做出贡献。”