英国三个月内三遇恐袭 首相怒斥：我们太容忍极端主义

中新网6月5日电(李夏君) 综合报道，英国伦敦市中心闹市区当地时间3日晚发生恐怖袭击，造成7人死亡，逾40人受伤送医。近三个月以来，英国遭遇多次恐袭；此次恐袭发生在英国大选投票4天前，英国首相特蕾莎 梅怒斥恐怖主义，称英国已经对极端主义容忍了太长时间，“是时候说一声，够了！”

图为英国伦敦桥恐袭事件受伤者被送往医院。

3名嫌犯闹市行凶后被击毙 警方逮捕12人

当地时间3日晚，伦敦警方和救护人员接到报案，称有一辆小货车在伦敦桥(London Bridge)附近撞人。

目击者说，肇事货车“大概以时速50英哩(约80公里)速度行驶”，三名男子在撞人后下车，在伦敦桥南端及距离伦敦桥不远的餐厅酒吧区博罗市场(Borough Market)刺伤数人。

武装警察在8分钟内赶到并击毙实施袭击的3名嫌犯。不过，警方称暂时还不能透露袭击者的身份。

外媒指出，伦敦桥是通往伦敦市中心商业区的要道之一，不仅是重要的铁路总站，也是伦敦地铁网络中运量繁忙的交汇点。伦敦桥南边的博罗市场则是世界知名的大型美食街。

袭击发生后，英国警方逮捕12名与此次恐袭有关的嫌疑人，搜查和调查仍在继续。

图为伦敦桥

嫌犯携假炸弹欲制造恐慌 袭击已致7死

在伦敦桥汽车冲撞事件、餐厅袭击事件后，警方还赶赴南伦敦的沃克斯豪尔(Vauxhall)处理一起持刀伤人事件。

不过，伦敦大都会警方随后证实，仅伦敦桥和博罗市场事件被定义为恐怖袭击，沃克斯豪尔事件与前两起恐袭无关。

截止发稿时，两起恐袭已经导致7死40余人伤，其中20多人伤势严重。中国驻英国大使馆证实，目前暂无中国公民在袭击中受伤的消息。

现场拍摄的照片显示，在博罗市场被警方击中倒地的嫌犯身上缠满金属罐状物。伦敦大都会警察表示，嫌犯身穿看似是爆炸装置的背心，但随后发现爆炸装置是假的。

英国首相特蕾莎 梅称，3名嫌犯身着假的爆炸装置，目的是为了“制造恐慌”。

目前，发生恐怖袭击的伦敦桥和博罗市场周边区域仍处于封锁状态，伦敦警察局部署大批警力维持周边地区秩序。

图为英国首相特蕾莎·梅

英国连遭恐袭 首相提高反恐调门

这起伦敦桥袭击发生在曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击的近两周后。5月22日，自杀式袭击者阿贝迪在曼彻斯特体育场引爆炸弹，导致至少22人死亡、59人受伤。

今年3月英国伦敦也遭遇恐袭——一名男子驾驶汽车从议会大厦附近的西敏寺大桥(Westminster Bridge )上冲撞行人。事件造成袭击者和1名警察在内的4人死亡。该事件还造成至少40人受伤，其中有3名警察。

三个月来遭遇三次恐怖袭击事件恐袭，这次英国首相特蕾莎 梅提高了反恐调门。她4日上午发表讲话称，英国“已经对极端主义容忍了太长时间”：“恐袭彼此模仿，都是出自邪恶的极端主义”。

她表示，在过去的数月中，英国警方已经破获了5起潜在的恐怖活动，“我们不能假装情况还和从前一样……现在是时候说一声，够了！”

她指出，互联网为极端思想的传播提供了空间，英国将与其他国家合作，达成规范网络空间的国际协议，以防止极端主义和恐怖主义的扩散。

图为军警封锁了遭遇恐袭的巴罗集市。

英国大选将照常举行

英国定于6月8日举行大选。3日恐袭发生后，英国两大政党达成共识，暂停大选前的竞选活动，集中精力部署反恐行动。

不过，特蕾莎 梅表态称，大选活动将在当地时间5日恢复进行；她同时强调，原定于本月8日的议会选举将照常举行。

此前就有分析认为，选前连续发生袭击事件将影响英国选民在“脱欧”、移民、反恐政策等问题上的立场，从而影响选情。

最新民调显示，特蕾莎 梅领导的保守党支持率已不复此前的“大比分”优势，仅领先反对党工党4个百分点，且差距在继续缩小。

有专家认为，袭击频发或有利于强调“硬脱欧”、积极参与反恐的保守党选情。但也有声音认为，工党主张反思英国反恐政策，一些英国人早就反感英国追随美国在伊拉克、利比亚等地区进行所谓的反恐战争，一连串发生在英国本土的恐怖袭击事件反将让工党在选战中获益。