菲律宾酒店枪手被查明是赌徒 此前5名中国公民遇难

[摘要]6月2日凌晨，一名枪手戴着面罩，手持一把长枪冲进马尼拉机场附近的“马尼拉云顶世界”酒店赌场，然后朝上射击并放火点燃赌桌。枪手本人在抢劫未果后于宾馆一房间内自焚身亡。

新华社马尼拉6月4日电（记者杨柯）菲律宾警方4日说，袭击“马尼拉云顶世界”酒店的枪手身份已经查明，此人是菲律宾当地一名赌徒，因嗜赌成性，欠下大量赌债。

警方说，经过排查，警方找到涉案枪手的家人。在比照大量的细节、照片和监控录像后，警方确认该枪手名叫杰西·哈维尔·卡洛斯，是一名42岁的菲律宾男子。

据该男子家人说，此人曾是菲律宾财政部一名工作人员，因工作失误离职，后来染上赌瘾，导致家庭失和、妻离子散，并欠下400万比索（约合8万美元）的赌债。

警方说，从目前情况看，枪手是单人作案，并再次强调，此次袭击是一次纵火打劫，并非恐怖袭击。

6月2日凌晨，一名枪手戴着面罩，手持一把长枪冲进马尼拉机场附近的“马尼拉云顶世界”酒店赌场，然后朝上射击并放火点燃赌桌。枪手本人在抢劫未果后于宾馆一房间内自焚身亡。

警方随后在现场发现37具尸体，他们皆因大火造成的烟雾窒息而死。5名中国公民在此事件中不幸遇难，包括1名中国大陆居民和4名中国台湾居民。