韩防长向美保证不撤“萨德”：有关措施是对内举措

[摘要]韩国国防部长官韩民求在香格里拉对话会上向美方强调，韩国政府采取的有关“萨德”的措施纯属对内举措，并非改变现有相关决定或向美释放其他信号。他说，韩方将基于牢固的韩美同盟解决相关问题。

参考消息网6月4日报道 韩媒称，为出席亚洲安全峰会（香格里拉对话会）而正在新加坡访问的韩国国防部长官韩民求3日同美国国防部长马蒂斯举行会谈，韩民求向马蒂斯保证，首尔不寻求撤销关于部署“萨德”反导系统的现有协议。

据韩联社6月3日报道，韩民求表示，他在会上解释了韩国国内因“萨德”的部署被指缺乏透明度而引发的争议。他向美方强调，韩国政府采取的有关“萨德”的措施纯属对内举措，并非改变现有相关决定或向美释放其他信号。他说，韩方将基于牢固的韩美同盟解决相关问题。

韩民求并未具体提及所谓“韩方采取的措施”指什么，有分析认为，它可能是指彻底落实对“萨德”部署地的环境影响评估。

会后韩民求向媒体透露，马蒂斯在会上对韩国政府就4辆“萨德”发射车暗中入境一事采取的措施表示理解，并称对韩方措施给予信任。

报道称，这是韩军瞒报4辆发射车入境事件浮出水面后韩美防长首次会晤，也是韩美防长在马蒂斯今年2月初访韩后时隔4个月再次举行会谈。