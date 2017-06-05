伦敦恐怖袭击事件已致6人遇难 警方击毙3名嫌犯

【最新消息】 据中国新闻网，据外媒报道，伦敦警方称，在当地时间3日发生的伦敦恐袭事件中，6人不幸遇难，另有3名袭击者被击毙。此外，袭击中受伤的人数已上升至30多人，被送往5所不同医院接受治疗。

早前报道：

伦敦警察厅发表声明，澄清本次事件的脉络。6月3日，晚10时08分，警方接到报告，一辆汽车在伦敦桥上冲撞行人。同时还接到报告称，博罗市场发生持刀伤人事件，警方马上响应，并在现场向犯罪嫌疑人开火。此外，也对沃克斯豪尔区也生的事件进行了响应。6月4日，0时25分，发生在伦敦桥和博罗市场的事件被宣布为恐袭事件。发生在沃克斯豪尔的伤人事件与其他两起事件无关。（央视记者 张勇）

用于恐怖袭击的车辆照片曝光 （央视记者 张勇）

中国驻英使馆：暂无中国公民伤亡情况

中国驻英国大使馆表示，截至目前暂无中国公民伤亡情况，正密切跟踪事件进展。如获悉事件涉中国公民情况，请即联系使馆，联系方式：0044-20-74368294。 同时，使馆提醒在英中国公民密切关注英安全形势和警方提醒，保持警惕。如遇异常，请在确保自身安全情况下及时报警求助。

英国警方提醒：快跑、躲藏、告知

伦敦警察厅在社交媒体上告诫事故发生地附近的人们要做到“快跑、躲藏、告知”。首先是跑到安全的地方。这比向犯罪嫌疑人投降或试图进行谈判要好。如果无处可去，那么把手机静音并调动振动，并尽可能的隐蔽自己。最后，在确保安全的前提下，拨打报警电话999。