美国一州居民听信谣言排斥注射疫苗 暴发严重麻疹疫情

【环球时报综合报道】因听信谣言排斥注射疫苗，让美国明尼苏达州的一些居民付出惨痛代价。

据英国《国际财经时报》3日报道，美国明尼苏达州近期出现近30年来最严重的麻疹疫情。最新数据显示，目前该州共出现73例确认麻疹病例，已超过2016年全年美国全国确认麻疹病例共70例的水平。明尼苏达州受影响最严重的群体是明尼阿波利斯附近的索马里裔移民社区，共有21名儿童感染麻疹入院治疗。卫生官员认为，美国国内流传的针对麻疹、腮腺炎和风疹疫苗(MMR疫苗)的谣言，是造成本次麻疹疫情暴发的主要原因。该谣言称，注射MMR疫苗会引发自闭症。1998年，英国科学家维克费德在权威杂志《柳叶刀》上首次提出MMR疫苗注射与自闭症之间存在联系的观点，从而引发英国民众的恐慌，他们对相关疫苗的信心从59%下跌至41%。但英国《星期日电讯报》曝光称，其实维克费德曾操控过实验数据，而且收取了试图证明疫苗不安全人士的钱。

一段时间以来，这种反疫苗宣传在索马里移民群体中广为流传。数据显示，2004年至2014年间，索马里裔群体中的疫苗注射率下降45%。一名索马里裔医生称这种反疫苗宣传“非常可恨”。麻疹传染性很强，可通过咳嗽和打喷嚏传染给他人，麻疹病毒可引发肺炎，甚至死亡。这位医生表示，大规模族群活动给麻疹进一步传播提供了很好的机会。当地卫生官员提醒感染麻疹的病人不要参加社区集会，避免进一步传染。(汪品植)