美华裔教授：美国亚裔常因优秀遭歧视 被骂滚回去

参考消息网6月5日报道 美媒称，美国加州大学黑斯廷斯法学院教授及前任校长兼教务长吴华扬是美国著名的社会活动人士，长期为亚裔在美国追求平等权利而发声。

据美国之音电台网站5月31日报道称，他不久前接受采访谈亚裔、特别是华裔，在美国的地位的变迁。他说，亚裔在美国社会“可见度”提高了，但是，因为“优秀”仍然受到歧视。

吴华扬说，虽然亚裔在美国的成长大环境有了很大的改变，但是，“在美好和礼貌的表面下”，仍有暗流涌动，亚裔仍然会遭遇各种各样的歧视。

他说：“亚裔受到各种各样的歧视，有时候我们越成功，就会越有反作用。他们认为我们是在占领。”

吴华扬认为美国一些大学招生中出现限制亚裔学生名额的现象就是一种歧视。2014年，加州旨在寻求提高拉美裔和非洲裔入学比例的SCA5提案遭到了很多亚裔族人士的强烈关注和极力反对。

报道称，吴华扬举的另外一个例子是美国高校中亚裔担任领导职务的人数在减少，虽然在高校里担任教授和高级教授职位的华裔和亚裔并不少。吴华扬本人曾经担任美国加州大学黑斯廷斯法学院的院长兼教务长，是美国首位担任这样职位的亚裔。

他认为，亚裔不仅仅在工作的地方感受到歧视，在生活中也存在歧视。他说：“有时候我走在旧金山的街头，有人开车路过，突然摇下车窗，叫我‘中国佬’，或是‘滚回到你原来的地方去’。”

他解释说，这样的事情虽然不是每天或是每个星期都遇到，但是可以说是每个月都会遇到。

这样的遭遇《纽约时报》亚裔主编迈克尔·罗也遇到过。他2016年10月在《纽约时报》向一位曾经让他“滚回中国去！”的女士写了一封信。这封信提到，他和朋友们走在纽约曼哈顿的街头，可能因为手推的婴儿车挡了某位女士的道路，于是遭到了上述的种族侮辱。他强调说，这样的遭遇应该不是亚裔美国人遭到的唯一的侮辱。

现在同时担任亚裔精英组织“百人会”会长的吴华扬特别强调，他很爱美国，同时，他也学会了为自己的权益“站起来，大声地说出来”。

吴华扬解释说，现在华裔或是亚裔在美国遭受歧视的原因与1882年《排华法案》通过前的某些理论类似。

他说：“你如果读读过去人们的辩论，为什么他们要把华人排除在外？他们说，中国人工作太努力，这是不公平的竞争。我再说清楚一点，他们是说中国人‘太好了’，不是他们太糟糕，而是‘太好了’。他们的说辞说，这样，他们会逼走白人工人。”

当年《排华法案》的强烈支持者包括美国工会领袖。美国劳工联合会创始人塞缪尔·冈帕斯曾经发表过一篇文章，题目叫做《排华的一些理由：肉食对大米：美国爷们对亚洲苦力，孰能生存？》，这篇文章的一个基本论点是：亚洲人吃米，米比肉便宜，所以亚洲人必然会不公平地击败美国男子。

吴华扬说，这位工会领袖的基本观点是，亚洲人能吃苦，愿意忍受更恶劣的环境，造成不公平竞争，所以他们应该被排除。他认为，这样的观点再次出现。

他说：“亚洲人在竞争中会更厉害。换句话说，他们的论点不是亚洲人太差，而是太优秀，会做得更好。”

吴华扬指出，当时想把中国人赶走的是爱尔兰裔的白人移民，并非是土生土长的美国人。“他们是移民，他们想赶走另外一批移民，因为竞争太激烈。”