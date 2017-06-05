查尔斯王子旧信曝光：与戴安娜结婚像是希腊式悲剧

【环球时报特约记者 刘皓然】一沓书信，记述了一段不堪回首的岁月，也披露了一段鲜为人知的友情。据英国《星期日邮报》3日报道，在与戴安娜王妃的婚姻走向破裂之际，查尔斯王储曾通过文字倾诉衷肠，而与他长期保持通信的“笔友”，正是美国前“第一夫人”南希·里根。这些信件首次披露了查尔斯内心深处对婚姻的绝望、对祖母离世的悲伤以及对世态炎凉的出离愤怒。

“我的婚姻如同一出希腊式悲剧。”查尔斯在1992年写给南希·里根的信中这样写道。当时，他与戴安娜的婚姻已经出现难以弥合的裂痕。1992年6月，《戴安娜：她的真实故事》一书的出版对他的打击尤为沉重，书中将查尔斯刻画为一位冷酷、不称职的丈夫，并披露了他与卡米拉不同寻常的关系。查尔斯在该书出版后致信南希说，“这能改编成一部好戏”。他写道：“没有经历过的人，不会理解我的处境……”

而在此之前，南希也曾遭遇过类似的窘境。1991年，美国女作家凯莉在未经当事人授权的情况下出版了一部有关南希的传记，声称南希同演艺圈男星存在“不正当关系”、多次整容、谎报年龄等，使后者面临巨大舆论压力。查尔斯当时致信南希痛斥这部作品说：“我很清楚这些家伙令人生厌的伎俩：他们靠创造最大化的争议与冲突、编排最不靠谱的言论而赚得盆满钵满。”他还鼓励南希“别去管那些媒体报道”。

《星期日邮报》报道称，目前这些信件的真迹被保存在里根总统基金会及图书馆内。由于年代久远，信纸已被塑封保存，观看时还需佩戴特制的白色手套。信件中富含诸多“王储专属”的书写特点，比如他爱用黑色墨水而且喜欢把介词“in”以“一点一横”的缩略式代替等。在信件中，查尔斯曾提及对祖母去世的悲伤与绝望，也曾意气风发地追忆戴妃1985年在白宫晚会上的光彩夺目、亮丽动人。

英国《太阳报》4日报道称，查尔斯和里根夫妇的交情可追溯到上世纪70年代。1974年，查尔斯在时任美国驻英大使安纳伯格的家中与里根夫妇初识，之后一直保持友好往来且通信频繁。据里根的前幕僚长德雷克称，夫妇二人十分重视与查尔斯间的友情，双方经常分享“生活中的起起伏伏”。1981年7月，南希以美国“第一夫人”的身份出席查尔斯与戴安娜的婚礼;而在2004年，查尔斯以王储之尊亲自赴美参加里根的葬礼，令南希深受感动。