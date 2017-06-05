马尼拉枪击案凶手查明是赌徒 菲方仍称是抢劫案非恐袭

[摘要]此人曾是菲律宾财政部一名工作人员，因工作失误离职，后来染上赌瘾，导致家庭失和、妻离子散，并欠下400万比索(约合8万美元)的赌债。警方说，从目前情况看，枪手是单人作案，并再次强调，此次袭击是一次纵火打劫，并非恐怖袭击。

据新华社电 菲律宾警方4日说，袭击“马尼拉云顶世界”酒店的枪手身份已经查明，此人是菲律宾当地一名赌徒，因嗜赌成性，欠下大量赌债。

警方说，经过排查，警方找到涉案枪手的家人。在比照大量的细节、照片和监控录像后，警方确认该枪手名叫杰西·哈维尔·卡洛斯，是一名42岁的菲律宾男子。

据该男子家人说，此人曾是菲律宾财政部一名工作人员，因工作失误离职，后来染上赌瘾，导致家庭失和、妻离子散，并欠下400万比索(约合8万美元)的赌债。

警方说，从目前情况看，枪手是单人作案，并再次强调，此次袭击是一次纵火打劫，并非恐怖袭击。

6月2日凌晨，一名枪手戴着面罩，手持一把长枪冲进马尼拉机场附近的“马尼拉云顶世界”酒店赌场，然后朝上射击并放火点燃赌桌。枪手本人在抢劫未果后于宾馆一房间内自焚身亡。

警方随后在现场发现37具尸体，他们皆因大火造成的烟雾窒息而死。5名中国公民在此事件中不幸遇难，包括1名中国大陆居民和4名中国台湾居民。

“马尼拉云顶世界”与马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场仅一街之隔，是一个集赌场、酒店、商场于一体的综合性娱乐消费场所。

2日凌晨，嫌疑人径直进入酒店赌场区域，他头戴面具、携带M4突击步枪和一瓶汽油。菲警方说，嫌疑人没有朝人群开枪，而是向LED显示屏扫射。他将汽油倒在赌桌上并点火，还盗走价值两百多万美元的赌场筹码，但之后又将装满筹码的背包留在了卫生间。

警方说，37人在大火中丧生，数百人逃出赌场，其中数十人在逃离过程中受伤，不过大部分仅为轻伤。中国驻菲律宾大使馆3日证实，死者中包括1名中国大陆居民和4名中国台湾居民。事发5小时后，在一个酒店房间内发现已自杀身亡的嫌疑人，他用毯子将自己裹好后浇汽油自焚。

“伊斯兰国”2日晚些时候通过支持该组织的阿马克通讯社“认领”这起袭击。不过菲警方坚持认为，这不是一起恐怖袭击。

马尼拉市警察局长奥斯卡·阿尔巴约尔德3日对美联社记者说：“如果他是恐怖分子，那么他会大开杀戒，但是他一个人也没杀，哪怕是那些在他眼前逃命的人。他甚至喊‘快出去!快出去!’”