普京谈弗林“通俄门”：同坐一桌不代表是熟人

来关注美国总统前国家安全事务助理迈克尔·弗林的所谓“通俄门”。

弗林被认为与俄罗斯“过从甚密”的证据之一，是2015年12月10号他在莫斯科出席一场活动时“与俄罗斯总统普京同坐一桌”的一张照片。

对此，普京3号在接受美国全国广播公司女主播梅金·凯利采访时说，虽然他当时与弗林坐在一起，但两人根本就没怎么交谈过。

俄罗斯总统 普京：你（梅金·凯利）和我的私人关系，都比我和弗林的要近，咱俩昨晚见过面，今天基本都在一起，现在又见了面。而当时（2015年12月10日）我出席“今日俄罗斯”的那场活动，和我同桌，坐我旁边的（弗林）是位绅士。我发表了讲话，又谈了些其它的，就起身离开了。后来，我才得知这位美国绅士（弗林）被卷进了一些麻烦当中，而他曾担任过安全顾问。可我真的就没怎么和他说过话，这就是所谓的我和弗林是熟人。

FBI前局长科米本周将出席听证

8号、也就是本周四，被特朗普解职的FBI、也就是美国联邦调查局前局长科米将出席参议院情报委员会的听证会，就特朗普团队的“通俄们”作证。4号，情报委员会中的重要民主党参议员马克·沃纳在接受美国媒体采访时说，听证会上，他要“严加盘问”科米，一定要问清楚在调查弗林一事上，特朗普到底有没有向他施过压。

上个月9号，特朗普突然炒了科米的鱿鱼。几天后，《纽约时报》就报道称，科米在一份备忘录写到“特朗普曾要求他停止对弗林的调查”。