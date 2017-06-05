93岁数学教授讲诗词 数学与诗歌关系让其思考一生

本报记者 史俊斌 通讯员 马长蕊 赵阿锋

“唐诗万岁！宋词万岁！”近日，一段93岁高龄教授登台讲授对联诗词、临近结束振臂高呼的视频，在微博、朋友圈被大量转发。“三尺讲台，只为传承。虽不能至，然心向往之！”网友纷纷留言表达对先生的敬意。

这段视频里的老教授就是在西安建筑科技大学教了一辈子数学课的退休教师潘鼎坤。

择一事，终一生。自1951年从复旦大学数理系毕业，潘鼎坤就与三尺讲台结缘，一站就是60余载。直至鲐背之年，依然做“我爱微积分”“震撼人心的微积分学——它真的很酷”等讲座。

潘鼎坤能把枯燥的数学原理讲得生动鲜活。他会用“以猪寻猪”的故事启发学生思考如何用已知条件求解未知的奥妙，也会引用李煜的名诗《虞美人·春花秋月何时了》来解释有限与无限的关系，学生们还会听到他如何用指数函数的性质高效利用水来洗衣服……在他的课堂中，少有学生说听不懂。

这一次，他没有讲数学，而是大胆“试讲中文对联、诗、词中的对称美”。这个想法要从潘鼎坤爱读报、爱思考的习惯说起。从小念私塾、了解律诗格律的他看到一些报纸上的一些诗词，时常会皱起眉头，“平仄都不对”。

“决不能让中华文化瑰宝在我们这一代人手里绝了。”

为了讲好这次课，他认真准备了好几个月，查了不少资料，写了厚厚的一沓讲稿。自嘲“班门弄斧”的他，给自己找了个大“靠山”——《中文大辞典》。他将辞典中有关诗词格律的内容进行“翻译”，专门用毛笔誊写了绝句、律诗平起式、仄起式的写法，在可以不严格遵循平仄规律的地方都画了红圈。

“其实，数学与诗歌具有相似性。”在潘鼎坤看来，数学里的定理公式结论是表达许多自然规律的诗歌。上大学时的一道国文考试题目“论数学与诗歌的关系”让他思考了一生。他认为，数学是表达客观自然规律的语言，诗歌是表达人的内心世界的意志情感的语言，两者都很抽象，但都表达得十分深刻、准确、整齐，而且都有对称美。

5月16日下午，潘鼎坤拄着拐杖刚走进这间能坐百余人的普通教室，便响起了热烈的掌声。近两个小时的报告，潘鼎坤始终站在讲台上，从自己的成长历程讲起，带着大家走近中文对联及唐诗宋词的平平仄仄。

他不戴麦克风，中间没有休息，没喝一口水。四块黑板他擦了写，写了又擦。有听众要帮他擦黑板，都被他拒绝了。记不清讲稿内容时，他会拿起放大镜仔细端详。

讲座结束后，听讲座的师生围在老教授身边久久不愿离去。

“只要你们愿意听，我愿意一直讲下去。”在草堂校区的一次辅导讲座上，潘鼎坤说，自己没有心脏病、高血压，每月都领退休金，不干点什么，一把火烧了挺可惜的。全场默然。

“课堂是我一生最快乐、最享受、最留恋的地方。”潘鼎坤说。

来源：科技日报