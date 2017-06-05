官方严打涉高考违法犯罪活动 多地已抓获50余人

中新网6月5日电 据教育部网站消息，高考前夕，公安部和教育部多次召开专门会议，部署2017年高考安全保卫工作，要求各地公安机关和教育部门密切配合，集中开展打击组织考试作弊、打击销售作弊器材、打击替考作弊和净化考点周边环境等多个专项行动，对涉考犯罪活动，坚决一查到底，严厉打击。

教育部介绍，各地公安机关根据统一部署，重拳出击，成功破获了一批涉考违法犯罪案件。重庆警方对网上组织考试作弊线索深入侦查，成功打掉一个利用手机APP软件组织考生作弊团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。四川警方加大网上巡查和社会面排查，多次赶赴贵州、江西、云南、吉林等地开展调查取证和侦察扩线，破获了一个成员遍布全国10省的组织考试作弊团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。广东警方根据教育部门通报，迅速侦破了一个利用虚假网站针对考生实施诈骗的罪犯团伙，抓捕犯罪嫌疑人21名，查处涉案网站87个，获取诈骗受害人信息8000余条。河北警方根据群众举报，历经三个月缜密侦查，辗转黑龙江、吉林、甘肃、甘肃等地，成功破获一起非法提供试题、答案的案件，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁组织作弊窝点3处。

2017年高考在即，公安机关和教育部门将继续对涉考犯罪活动保持高压打击态势，对涉考犯罪嫌疑人依照《刑法修正案(九)》有关规定严肃处理，依法追究当事人及相关人员刑事责任。同时提醒个别图谋作弊的考生和家长，对通过各种方式参与高考作弊的考生，一经发现，将依据《教育法》和《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)，取消其当年高考报名资格或录取资格，视情节严重给予暂停参加各种国家教育考试1至3年的处理；构成犯罪的，交由公安机关依法严肃查处。