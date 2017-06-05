外媒：伦敦恐袭案3名嫌犯身份已确认 IS宣称负责

中新网6月5日电 综合报道，英国伦敦市中心闹市区当地时间3日晚发生恐怖袭击，造成7人死亡，逾40人受伤送医。英媒报道称，目前，调查人员已确认三名伦敦恐袭嫌凶的身份，但暂时应该不会正式宣布。

当地时间2017年6月4日，英国伦敦，英国首相特蕾莎·梅在唐宁街10号发表声明她表示，三名嫌犯均身着伪造的自杀式袭击背心，目的是为了制造恐慌。

恐袭发生后，警方在伦敦巴金区(Barking)进行大规模搜捕并逮捕了12人。

据报道，其中一名嫌犯在巴金区住了三年，已婚育有两个孩子。

另据CNN报道，有极端组织“伊斯兰国”(IS)有关的媒体宣称，该组织成员为袭击负责。但是，有分析称，该组织并不能提供任何证据证明与此案有关。

据悉，伦敦恐袭事件造成七民众丧命，三名袭击者也被击毙。多名伤者中，有21人伤势严重。加拿大总理特鲁多发表声明说，一名加拿大人在英国伦敦恐袭中丧命。

当地时间6月3日，英国伦敦相继发生三起袭击事件，导致至少一人死亡，多人受伤。警方确认，前两起事件为恐怖袭击，第三起袭击事件与前两起恐袭无关。图为军警封锁了遭遇恐袭的巴罗集市。

此外，为悼念在英国伦敦恐袭中的罹难者，法国巴黎的地标埃菲尔铁塔将熄灯致意。

埃菲尔铁塔的经营公司在推特上说：“今晚12时45分，我将熄灯向伦敦恐袭的受害者致意。”

埃菲尔铁塔这个星期已熄灯两次。此前，巴格达自杀式炸弹袭击导致42人死亡，以及喀布尔卡车炸弹导致90人死亡，这个巴黎地标都熄灯表示哀悼。