泰国中华日报6月5日报道 巴育总理近日提出期望，希望全国77个府府府都有至少一个“GI认证”的产品。GI认证产品在拉动地方旅游经济方面具有非常积极的作用，特别是那些非热点旅游府。据悉目前全国70个府已经有75个GI认证的产品，而曼谷市即将迎来两个GI认证产品，分别是挽莫橘子和挽坤天荔枝。

泰国总理府发言人讪盛在政府释出会上指出，作为支援地方经济发展建设的一项重要措施，政府一直以来都在努力推动扶持“府福有GI产品”的计划。GI认证产品不仅能提高地方产品的附加值，还能拉动地方经济的发展改善当地人民的收入和生活经济状况。更重要的是有了GI认证产品还能作为该府推广地方旅游经济的一张名片。

产品获得GI认证既能更好的实现地方产品的知识产权保护工作，还能更好体现该产品和原产地之间的紧密联系，比如挽莫橘子和挽坤天荔枝。挽莫橘子最早种植时间可追溯到泰历2468年（即公元1925年）具有肉色金黄、多水多汁、香甜可口的特点。而挽坤天荔枝更是早在曼谷王朝时期就已经在挽坤天河渠两边广为种植。

而在获悉目前全国70个府已经拥有了75个GI认证产品后，巴育总理也提出了期望，希望府府至少一个GI认证产品的愿望能够早日实现。据悉目前全国各地申请GI认证的产品覆盖了大米、水果、布料、手工制品、葡萄酒等。7个认为申请GI产品认证的府分别是，甲米、罗勇、沙墩、沙繳、信武里、龙仔厝、北碧等。

政府方面也在推广地方GI认证产品方面提供了支援，目前在曼谷市两座商场内增设了GI认证产品展示角，今后还将继续推广希望将展示角增至100个。