泰国中华日报6月5日报道 泰财政部会继续倾听来自各方有关政府基建项目既得利益者征税的声音的表述暗示，将暂时搁置“暴利税”开征进度。尽管围绕政府基建项目周边的土地价格暴涨150%已经是个不争的事实。

泰国财政部直属的财经办主任吉萨达透露称，财经办仍会继续倾听来自各方在政府基建项目既得利益者征税所持的不同声音。围绕政府基建项目周边土地价格跟踪研究发现，地价在不到5年时间内就暴涨了150%。鉴于这样一个“暴利”的事实必须要通过立法的方式加以调控，缩减地产开发商利润。

他说，抑制房价上涨过快，实现房地产可持续发展，确保普通大众在获得房屋上拥有平等的权利。目前政府考虑开征的地产交易暴利税初步设定的起征点为5000万泰铢，开征对象为卖方。

此外，被征税时还需要符合以下几种情况的一种才需要向税务部门报税，分别是，1、征税将发生在每次土地或套房等物件交易过程中，适用征税的物件覆盖高铁、复线铁路以及大众捷运线方圆2.5公里半径的所有物业。

2、机场周边禁止建设区意外5公里半径内的所有土地和公管公寓的物件也都适用该征税范围。3、码头项目陆地区意外5公里半径内的所有土地和公管公寓的物件也都适用该征税范围。4、高速公里项目途径区域2.5公里半径内的所有土地和公管公寓的物件也都适用该征税范围。

该赋税的征收单位将由地方土地局或者地方行政管理局负责，设定的税率最高上限为5%。