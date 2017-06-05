益普索报告：泰国10大影响力品牌 科技类占8个

泰国中华日报6月5日报道 全球知名市场研究机构益普索（ipsos ）日前发布泰国品牌影响力报告，Google、Facebook等10个品牌上榜，成为“泰国10大影响力品牌”。其中科技类品牌占到8个，显示科技发展对泰国人民生活的影响作用越来越强大。

今年是益普索连续第3年在全球19个国家制作此报告，该报告主要考量5个因素，不过每个国家的主要考量因素并不一致。泰国的5个指标分别为：1.品牌的关联度；2.品牌的创新及科技突出程度；3.品牌本身的突出性；4.品牌的信任度；以及5.品牌的社会责任度。泰国的报告一共选取了100个影响力最大的品牌来调查。

调查显示，这10大品牌分别是Google, Facebook, YouTube, LINE, 7-Eleven, Samsung, Microsoft, Tesco Lotus, Apple以及INTOUCH (AIS)。其中，有8个是科技类企业品牌（涵盖网络品牌以及智能手机），零售行业中只有正大集团旗下的7-11便利店和易初莲花（TESCO LOTUS）上榜。

益普索（泰国）总经理高顿·迈尔表示，品牌对人们的日常生活有着重要的意义，品牌除使得产品有了“意义”，成功的品牌对与人们关联度高，对人们的感情、观念都会有影响。值得信赖的品牌，除了本身的杰出外，还与人紧密联系在一起，所以调查得来的答案，都是受访者的个人体验，可信度高，能真是反映出人们与品牌之间的关系。

据泰国中华日报了解，益普索的此次调查于去年12月份进行，通过网络问卷的方式，抽取1000个样本，年龄在18至55岁之间。而同样的调查也在全球另外18个国家进行。

据悉，益普索(Ipsos)是全球领先的市场研究集团，于1975年成立于法国巴黎，1999年在巴黎上市，是全球唯一由研究专业人士拥有并管理的市场研究集团。益普索是全球第三大研究集团，在全球87个国家设有办公室。