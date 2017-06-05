商会在扶持中小企业发展方面还有未尽之力

泰国中华日报6月5日报道 颂奇副总理在泰国总商会2017年年度大会上再次呼吁商会在扶持中小企业发展和建立更坚实强大的国家基础经济方面发挥更大的作用和影响力。

在泰国总商会2017年年度大会上，颂奇副总理就商会在国家经济发展中的作用再次肯定并提出希望，商会在扶持中小企业发展和壮大方面还应该提供更有力的支援。国家的经济发展离不开全国各地大大小小的企业，尤其是那些目前处境艰难的中小企业。如何帮助中小企业尽快复苏、发展并且壮大就离不开各地的商会。

看一个国家的经济活力如何？不是看该国的大企业如何大如何好，而是要看看其中小产业发展的现状。中小企业发展状况是一个国家经济活力的最好体现，如果中小企业发展好了，即便出现出口放缓的情况地方经济也能够通过自身消化的方式实现平稳过度，而不出现重大经济风险。

综上所述，作为泰国私营企业来说，特别是商会来说，必须重视中小企业的可持续发展并给予更多的技术、市场和资金支持。增强其应对外部竞争的实力和自我应变能力，特别是在外部经济环境不好时，也能通过内部消化的方式实现增长。

中小企业的发展关系到地方经济，关系到居民收入的稳定性。只有把中小企业搞好了，地方经济才会好，民众收入提高了才能继续支持国家经济发展，特别是内需拉动的消费经济增长。反过来有回提振大企业的发展进而确保国家经济稳步增长。因此，商会必须在其中积极发挥作用和影响力，协调各方资源帮助中小企业共同成长。