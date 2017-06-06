南非发生警匪枪战 1名警察身亡8名抢劫嫌犯被击毙

中新社约翰内斯堡6月5日电 (记者 宋方灿)当地时间6月5日上午，南非夸祖鲁-纳塔尔省发生一起警匪枪战，一名警官在枪战中丧生，8名涉嫌进行银行取款机爆破抢劫的劫匪也在追剿中被击毙。

南非警察部5日向记者证实，此次位于该省省会彼得马里茨堡外围的行动于4日晚展开，一直持续到5日上午。警方得到的情报显示，一伙劫匪计划于4日晚在哈马斯代尔工业区的一个商业区进行银行取款机爆炸抢劫。警方随之与这伙武装劫匪发生了枪战，1名44岁的警官中弹身亡。

部分嫌犯徒步逃离现场后，躲到附近的一个灌木丛，尾随赶到的警察与之发生枪战，3名嫌犯被当场击毙。警方此后乘胜追击，在一个警察局附近的一栋住宅中发现了嫌犯。5名嫌犯负隅顽抗，也被警方击毙。

整个过程共在三个不同地区暴发三次枪战，除了击毙8名嫌犯，警方还缴获了2支步枪，4支手枪，5个爆炸装置，2个雷管，一个防毒面具和两辆作案用车辆。

夸祖鲁-纳塔尔省代理警察总监贝基·兰加少将表示：“我们的警员们每天冒着生命的危险，以确保南非人民有安全感。我们要求我们的警员旗帜鲜明地打击那些准备杀死守法公民的武装组织。对于此次枪战中牺牲的警官，我们表示最深切的哀悼，我们也为没有更多的警官被这伙粗暴的犯罪分子杀死而欣慰。”

目前，夸祖鲁-纳塔尔省警察厅有关机构已着手调查此次事件的详细过程，独立的警方调查机构也将就此事展开调查。

南非警方透露，这次打击行动是他们在全国范围内重点遏制武装抢劫等犯罪隐患的系列行动之一。从年初至今，南非警方制订了国家打击犯罪的行动计划，一直在全力甄别和跟踪犯罪集团并试图阻止严重犯罪的发生。