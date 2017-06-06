韩政府查明萨德发射车暗中入境：国防部高官指示

据韩联社6月5日报道，韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿当天举行记者会表示，经调查，指示瞒报4辆“萨德”发射车暗中入境的是国防部政策室长魏昇镐。青瓦台决定禁止其插手“萨德”相关工作，并将对有关人士进行进一步调查。

尹永灿表示，国防部国防政策室工作人员撰写的报告初稿中写有第一批6辆发射车和第二批4辆发射车的保存位置，但魏昇镐在审稿时指示删除该部分内容。调查还发现，4辆发射车入境事实已上报至国家安全保障会议，前总理黄教安也知晓相关情况。

另外，尹永灿还说青瓦台已掌握国防部曾试图回避“萨德”环境评估的间接证据。韩国总统文在寅指示国防部依法进行“萨德”环境评估，并下令有关部门进一步调查国防部回避环境评估的原委。

此前据环球网报道，韩国总统文在寅5月30日听取“萨德”相关报告，得知除部署于庆尚北道星州的2辆“萨德”拦截弹发射车外，其后又有4辆发射车被暗中运入韩国境内。文在寅表示震惊，并指示青瓦台国家安保室长和民政首席秘书彻查真相。

复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永在接受采访时表示，“萨德”发射架秘密抵韩的背后，是韩国国内保守势力与进步势力之间的角力。他表示，早在韩国5月选举之前，保守势力就已经加速部署“萨德”，以方便保守势力将来在国内政治力量平衡上做一些动作。此外，他还预测称，在文在寅下令彻查之后，包括军方、外交部和情报部门在内的政府部门，或将进行人事调整。