七国同时“拉黑”卡塔尔 到底什么情况？

当地时间6月5日凌晨，巴林、沙特、埃及、阿联酋四国宣布与卡塔尔断绝外交关系。

巴林国家通讯社发表声明，指责卡塔尔长期坚持“动摇巴林国家稳定和安全”和“干涉巴林国家内政”，同时煽动舆论激化紧张局势，支持恐怖组织。沙特国家通讯社也指责称，卡塔尔在过去多年时间内公开或秘密开展干涉沙特及海合会其他成员国内政的活动，并支持包括穆斯林兄弟会、基地组织和极端组织在内的恐怖主义团体。 此外，埃及和阿联酋也分别指责卡塔尔破坏地区安全。

据也门当地媒体报道，也门今天宣布与卡塔尔断绝外交关系，并支持停止卡塔尔参加在也门的联军活动。此后不久，利比亚今天宣布与卡塔尔断绝外交关系。

据俄媒体报道，北京时间今天傍晚，马尔代夫宣布与卡塔尔断绝外交关系，这是第一个非中东地区国家与卡塔尔断交。

据外媒报道，以沙特为首的阿拉伯联盟发表声明，宣布将卡塔尔排除出该组织。

卡塔尔外交部：对断交感到遗憾

路透社援引卡塔尔“半岛”电视台的消息报道称，北京时间5日下午，卡塔尔对四国宣布与其断交作出回应，卡塔尔外交部表示，对一些阿拉伯国家做出的、与卡塔尔断交的“不公正”决定，感到遗憾。

中国外交部：望有关国家对话协商 解决分歧

针对此事，中国外交部发言人华春莹在5日的例行记者会上表示，中方希望有关国家通过对话协商妥善解决分歧，维护团结，共同促进地区和平与稳定。

半岛电视台在阿联酋地区观看受阻

继沙特、巴林、阿联酋和埃及宣布与卡塔尔断绝外交关系后，记者发现，总部位于卡塔尔的国际媒体半岛电视台在阿联酋地区观看受阻，其官方网站、手机客户端应用也无法访问。

半岛电视台是一家以卡塔尔首都多哈为基地的国际电视媒体，除了阿拉伯语之外，同时以英语、土耳其语等多种语言，向全球播出以新闻为中心的节目内容。半岛电视台在中东地区的纷乱形势和诸多话题中持有十分鲜明的立场，密切关注叙利亚、也门等战乱国家形势，对伊朗和叙利亚政府持非常鲜明的敌对立场。在911事件之后，卡塔尔多次率先播放本·拉登和其他基地组织领导人的录像声明，从而引起了全世界的广泛关注，并逐渐成为阿拉伯国家最有影响力的国际媒体之一。

△半岛电视台遭到封杀的页面来源：Al Arabiya English

部分往返卡塔尔航班受影响

阿提哈德航空、阿联酋航空、迪拜航空宣布将于6日停飞前往卡塔尔的所有航班。最后的航班均为6日凌晨。

沙特民航部门禁止卡塔尔航班降落沙特机场 沙特民航部门5日上午发布声明，禁止卡塔尔民航班机在沙特境内的任意机场降落。声明从发布之时起开始生效。

国际油价小幅上涨

作为重要的产油区，中东此次事件引发投资者对原油市场以及OPEC减产协议的关注。从国际油价走势来看，目前为小幅上涨，布伦特原油报50.11美元/桶。

央视评论

一天之内遭遇“塌方式”的断交，卡塔尔到底怎么了？在此次事件中，挑头又是沙特和埃及这样的地区强国，这无异于是中东地区的一场“政治地震”。但其实，“强震”的发声看似突然发生，其实早有踪迹可循。

此次事件的发生，有两大背景：

首先，是一起发生在十几天前的所谓“黑客事件”。十多天前，美国总统特朗普访问沙特，在利雅得和沙特、阿联酋、埃及、卡塔尔等50多个阿拉伯伊斯兰国家的领导人举行了峰会。但特朗普刚走，5月23日，卡塔尔通讯社旗下网站播发了卡塔尔埃米尔在一场军方庆典上的讲话，表示伊朗是“不容忽视的伊斯兰强国”，并且“对伊朗怀有敌意是不明智的”。卡塔尔埃米尔在讲话中表示支持伊朗和哈马斯，批评美国和沙特，并谴责“卡塔尔支持恐怖组织”的有关指控。报道引起轩然大波，卡塔尔政府次日发表声明，称卡塔尔通讯社网站遭黑客攻击，所播发的埃米尔讲话是假的。

尽管如此，沙特、阿联酋等国还是封杀了卡塔尔媒体，包括半岛电视台。从这个事件可以看出来，两方在伊朗问题上立场是明显不同的。

△卡塔尔现任埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼

第二，是对卡塔尔半岛电视台。就在前两天，卡塔尔驻美国大使的邮箱被黑，一些列的邮件被曝光。在曝光的邮件中，卡塔尔要着力使“半岛”电视台在地区发挥重大作用。但对于半岛电视台，但这些君主立宪制国家深恶痛绝，他们认为，2011年以来，半岛电视台煽风点火，造成了这些地方极大的不稳定，在这种背景下，此次事件将卡塔尔和这些国家的关系推到了非常紧张的状态。

集体与卡塔尔断交 是一次精心筹划的外交行动

这次沙特等国几乎在同一时间宣布与卡塔尔断交，显然是一次精心筹划、立场一致、雷霆万钧的外交行动。正如沙特呼吁的那样，“沙特所有兄弟国家和伙伴都这样做。”沙特媒体称，之所以这样做是为保护沙特的国家安全，防范恐怖主义和极端主义。而此前，巴林就不止一次地指责卡塔尔支持恐怖主义。

卡塔尔被指支持穆兄会 与中东国家的“裂痕“加深

有关卡塔尔支持恐怖主义的指责，主要是指在2010年末开始席卷西亚、北非多国的大规模抗议示威中，诸多强权人物倒台。卡塔尔不仅表态支持示威民众，还利用半岛台等媒体积极影响事态发展，并且公开支持蛰伏多年、趁势而起的穆斯林兄弟会，直至穆兄会在埃及掌权、穆尔西出任总统。有报道称，过去几年间卡塔尔投入640亿美元资助穆斯林兄弟会等在内的一些地区组织，造成多个国家局势动荡。

△穆尔西（资料图）

而沙特、阿联酋等国对伊斯兰主义势力的上升充满戒心，支持埃及军方推翻了穆兄会，卡塔尔与沙特、埃及这两个中东强国的关系基本闹翻。

事实上，自2013年中东变局以来，卡塔尔在很多地区热点问题上，与海湾合作委员会、沙特都有一定的矛盾。

卡塔尔对伊朗“暧昧” 沙特等国家对此难容忍

穆兄会的问题还没翻篇，此次“黑客事件”又使卡塔尔和沙特等国在如何对待伊朗问题上出现重大分歧。伊朗被以逊尼派为主的沙特、埃及等国视为最大宿敌。对沙特等海湾合作委员会国家来说，卡塔尔对伊朗的态度过于暧昧，已经到了政治不正确的程度。

过去几年的中东变局中，沙特等国最担心的就是伊朗的坐大，这也是为什么沙特拿出1100亿美元的史无前例的军购大单换取特朗普对伊朗的打压。毫无疑问，尽管卡塔尔解释那是黑客所为，是一份假的埃米尔讲话，但沙特等国选择了不信，集体与卡塔尔划线，也许等的就是这么一天。

△卡塔尔首都多哈（资料图）

海合会内部会走向严重分裂吗？

1981年5月，阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯6国成立了海湾阿拉伯国家合作委员会。近期以来，卡塔尔与海合会其他国家在如何看待伊朗的问题上，出现了分歧。卡塔尔认为海湾要实现安全，就要把伊朗纳入到地区安全框架内来，要沙特与伊朗摒弃前嫌。从八十年代海合会成立以来走到今天，此次大规模“塌方式”的断交，可以说是海合会成立35年来最大的一场危机，是否会导致海合会内部由此发生严重的分裂，现在还不太好判断。

海湾国家未来关系走势如何？卡塔尔将怎么应对“被拉黑”？

不过，沙特等国也很清楚，此次对待卡塔尔的手段虽然与去年年初对付伊朗的手段相同，但卡塔尔还不是伊朗，沙特等国也没准备把卡塔尔推向伊朗一边，接下来就看卡塔尔如何“改正错误”。毕竟在沙特等国看来，卡塔尔过去几年外交上的纵横捭阖得益于中东乱局，还属于一时的政治投机，其小国实力撑不起比天还高的野心，而且卡塔尔和伊朗也走不到一起去。

下一步，卡塔尔和美国的关系将值得关注。虽然卡塔尔号称“小国大外交”，但毕竟受自身地域所限，体量有限，它也许可以容忍和沙特关系的紧张、摩擦甚至对立，但它不能容忍美国的关系独立和紧张。因此，下一步美国如何表态至关重要。