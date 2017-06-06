福岛核事故第3轮检查确诊2人患癌 共152人患癌

中新网6月6日电 据日媒报道，调查福岛核事故与甲状腺癌因果关系的福岛县“县民健康调查”讨论委员会的评估小组会议5日在福岛市举行。会上公布了2016年度起的第三轮甲状腺检查中期报告，2人确诊患癌，另外2人疑似患癌。这是第三轮检查中首次确诊患癌病例。

2011年3月11日，日本东北部海域发生里氏9.0级地震并引发海啸，造成重大人员伤亡和财产损失。计划第一批返回福岛的21500名居民，目前仅有几百人回到这里生活，距离那次灾难发生已经过去了6年，如今的福岛是什么样子。

福岛县以核事故时未满18岁的县内所有儿童为对象实施甲状腺检查，2011年度开始第一轮，2014年度开始第二轮，2016年度开始第三轮。

关于第二轮检查，此次报告称在上次报告(今年2月)之后确诊患癌人数增加5人至49人，疑似患癌增至22人。全部三轮检查总计确诊152人患癌，38人疑似患癌。

基于第一轮检查结果，评估小组会议2015年3月汇总中间报告认为辐射量较小等，“很难说有辐射的影响”。因该小组会议成员7月任期将满，今后将在得到相关团体推荐后确定新成员，全面推进对第二轮检查结果的评估。

此外，检查中即使在观察过程中发现患癌，县政府也无法掌握情况，对于这一问题，该委员会主席星北斗称“会持续考虑”，提出将讨论应对措施。